嘉義山區雨緩 阿里山住宿恢復6成

嘉義縣山區雨勢趨緩後，已有零星遊客到阿里山公路沿線景點遊玩。（記者王善嬿攝）

2023/08/08 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕受卡努颱風外圍環流及西南氣流影響，嘉義縣山區四日起大雨不斷，阿里山國家森林遊樂區休園兩天後，六日重新開園，在雨勢緩和後，遊客逐漸回流，截至昨傍晚五點入園數近千人，遊樂區內住宿率約六成。

阿里山台十八產業觀光協會理事長黃昶豪表示，五日因阿里山鄉、梅山鄉、竹崎鄉停班停課及大雨影響，阿里山公路沿線民宿訂房幾乎全退光，昨雨勢趨緩，旅客逐漸回流。前嘉縣旅館商業同業公會理事長陳昆茂說，阿里山森林遊樂區以往暑假住宿幾乎客滿，四、五日園區休園兩天，六日重新開園住宿率恢復至四成，昨日更恢復至六成左右。

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縣府建設處長郭良江表示，此次豪大雨造成梅山、竹崎、阿里山、大埔等地十一處道路，因土石崩落、樹木傾倒致交通中斷，昨已全數搶修恢復通車；阿里山鄉道嘉一二九線山美路段、縣道一五九甲線番路鄉大湖路段昨仍有落石，呼籲用路人小心，非必要避免通過此路段。

此外，阿里山林業鐵路嘉義站至十字路站，昨完成全線巡檢及列車試運轉，訂今天復駛。林鐵員工投訴，指五日阿里山鄉等三鄉停班停課，山區處於土石流警戒區，阿里山鄉十字測站累積雨量逾三百毫米，林鐵處竟安排工程車上山搶修，痛批無視員工安全，因雨持續下，坍塌土石清也清不完，質疑林鐵處長官「外行人領導內行人」。

林鐵嘉義站至十字路站 今復駛

林鐵處副處長周恆凱回應說，滑落土石若未即時處理可能災情擴大，天候許可才機動調派怪手機具，清理土石方及導排水作業，維護林鐵設施安全；考量現場工作安全，工程車先停靠奮起湖車站，之後因雨勢大，取消十字路段行程，在安全前提下，依營運及管理需求調派人力與車輛，絕未忽視員工安全。

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