曾文水庫蓄水率重回5成 秋冬雜作灌溉、明年一期稻插秧無虞

曾文水庫蓄水率重回五成，今年秋冬雜作灌溉無虞，並有助於明年一期稻作插秧。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2023/08/08 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕卡努颱風外圍環流及西南氣流挾帶豐沛水氣，曾文水庫蓄水量大進帳，蓄水率重回五成，有望緩解嘉南平原吃緊的水情。農田水利署表示，這波降雨帶來的蓄水量，能讓今年秋冬雜作灌溉無虞，並有助於明年一期稻作插秧。至於嘉南灌區目前已停灌休耕的二期稻作，因為已過了插秧時節，全面節水停灌措施仍會繼續進行。

曾文水庫是全國容量最大的水庫，並肩負穩定嘉南平原灌溉用水的重任。但去年汛期以來，南部降雨量少，今年梅雨降雨又不如預期，曾文水庫整體蓄水率下降到低於兩成，水情相當嚴峻。農業部在七月初公告，嘉南灌區二期作第三到第六組約二．九萬公頃稻田停灌休耕，創下該灌區全年休耕首例。

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憑藉卡努颱風西南氣流帶來的水氣，曾文水庫上游持續降雨，三天來已補水約一．四億立方公尺，終於讓曾文水庫水情大進補，蓄水率已超過五成。

農田水利署長蔡昇甫表示，颱風帶來的降雨為曾文水庫增加很大的蓄水量，今年秋冬雜作灌溉無虞，也有助於嘉南平原明年一期稻作的插秧工作。不過，曾文水庫的蓄水率剛超過五成，距離蓄水量充沛，仍然還有一段距離。

至於已宣布停灌休耕的二期稻，蔡昇甫表示，按照農時，嘉南地區的二期稻作最晚要在七月廿三日前完成插秧，現在已超過插秧最合適的時間點，稻作如果太晚插秧會影響產量，甚至會沒有收成，因此嘉南灌區二期稻作的全面節水灌溉措施仍會繼續進行，停灌田區的農民不耕作，可依相關規定向農水署領取補償。

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