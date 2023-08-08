高雄防災優於南投 陳揆：事在人為／桃源區撤離、架設流籠超前部署 仁愛鄉需緊急後送8病患、空投物資

行政院長陳建仁（中）昨天下午由高雄市長陳其邁（左2）)陪同，前往桃源山區視察遭溪水沖擊傾斜的明霸克露橋鋼便橋。（高市新聞局提供）

2023/08/08 05:30

〔記者蘇福男、陳鳳麗／綜合報導〕卡努颱風暴雨襲擊中南部山區，南投、高雄均傳出路斷災情。行政院長陳建仁昨稱許高雄市在撤離、後送及架設流籠皆有所準備，大大減輕鄉親生活不便，南投卻在仁愛鄉路斷後，才接獲還有八位洗腎病患需要緊急後送，顯示事在人為，對高雄市長陳其邁的超前部署讚譽有加。

高雄桃源區明霸克露橋鋼便橋因豪雨造成傾斜，南橫道路受阻，復興、拉芙蘭及梅山三里交通中斷形同孤島，陳揆昨由陳其邁陪同上山視察。

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陳其邁：土石流紅色警戒區強制撤離

陳其邁說明，在地議員、區長及各里長非常盡責，按名冊勸導特殊病患和保全戶撤離，在發布土石流黃色警戒時即進行預防性撤離，將族人安置在收容中心，發布紅色警戒時，更進行強制撤離。針對復興、拉芙蘭及梅山三里、四三三位居民狀況，也均有掌握。

陳建仁有感而發指出，高雄市府防災超前採取行動，南投仁愛鄉卻在路斷後，才接獲還有八位洗腎病患需要緊急後送，當時空勤總隊直升機又無法飛行後送，幸好隔天天候許可，其中一位由直升機接下山。南投還有部落斷糧需要空投物資，高雄完全無此情況，連農產品都以流籠送出減少農損，顯示事在人為、人助自助。

南投縣府：撤離沒延宕 7腎友不願撤

南投縣府回應，災情嚴重是因雨實在太大，四日就啟動撤離作業，並未延宕，仁愛、埔里、信義三鄉鎮共撤離二四五人，其中仁愛九十四人。洗腎患者共卅九人，四日前已有卅二人接受勸告先下山，只有七人不願意離家。

南投縣府也說，三日就有機具和人員到易崩塌路段附近待命，但受災道路實在太多且受損嚴重，昨已由台中市、雲林縣支援九十部怪手或山貓，由公所調度清理鄉道土石搶通。

據了解，農村水保署從三日下午到五日傍晚，發布南投縣轄內土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區紅黃色警戒共十五報，每報次均提醒疏散避難。紅黃色警戒發布時，更以傳真、電話通知南投縣府及公所，紅色警戒發布後並通知鄉鎮長及村長協助共廿九次。依據作業規定，發布土石流紅色警戒區，地方政府應勸告或強制其撤離，並適當安置。

農村水保署雖也認為，仁愛鄉單日累積雨量逾八百毫米，比莫拉克颱風雨量還多，災情才會如此嚴重。但仁愛鄉有洗腎病患、孕婦、遊客受困，居民家屋遭土石流侵入，無水無電又缺糧，且道路搶通緩慢，受災民眾也忍不住抱怨「速度慢」。

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