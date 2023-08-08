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    《台南》九六新村都更招商 增250戶公宅

    北區九六新村都更案即日起公告招商，至今年十月二日止，歡迎廠商踴躍投標。（南市都發局提供）

    北區九六新村都更案即日起公告招商，至今年十月二日止，歡迎廠商踴躍投標。（南市都發局提供）

    2023/08/08 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府配合中央推動國有土地資產活化，雙方合作辦理北區九六新村公辦都市更新，未來可取得約二百五十戶公宅。南市都發局表示，九六新村都更案即日起公告招商，至今年十月二日止，歡迎廠商踴躍投標。

    興建、規劃中公宅8138戶

    都發局表示，南市府透過南市國有土地都市更新取得公營住宅，並持續盤點評估公宅最適區位，目前興建中及規劃中的台南公宅已達八一三八戶。

    其中，已動工則有二六一六戶，預計從二○二五年起將陸續啟用營運。至於包租代管政策，截至今年七月，已媒合五三四○戶。第三期計畫戶數為一六○○戶，預計將執行至今年八月底，執行率估可達九十七％。

    動工2616戶 後年起陸續啟用

    都發局長徐中強表示，九六新村透過都更容積獎勵方式，市府可取得約二百五十戶公營住宅，以滿足住宅政策目標。此外，本案透過捐贈都更基金取得周邊公共設施用地開闢經費，創造地區發展，達到公部門與投資者等多方共贏的效益。

    都發局表示，本案招商面積約為二公頃，位於北區大道新城眷改社區及和緯路以南住宅聚落交界位置，鄰近延平國中及台南鐵路地下化廊帶等開放空間，未來透過提升公共服務效能，串聯周邊公園綠地的綠軸，形塑低碳休閒優質住宅區，並發展鄰里型生活商業及優質的生活居住空間。

    另外，都發局昨天於市政會議說明租金補貼、包租代管、社會住宅及首購族貸款利息補貼執行情形。南市去年租金補貼合格戶有二萬一三二八戶，今年截至目前，含舊案帶入戶數則有三萬三二○三戶。

    至於青年購屋貸款利息補貼，自今年八月一日起受理申請，預計將補助六三○戶。

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