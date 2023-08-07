PM2.5增肺癌風險 醫師建議戴口罩

2023/08/07 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運每日旅客運量達上百萬人次，空氣品質引關注。醫師表示，細懸浮微粒（PM2.5）顆粒較小，可能造成肺部問題，嚴重會導致肺癌、慢性呼吸道疾病等狀況，建議民眾可配戴口罩預防。

台北市環保局表示，空氣品質可透過空氣品質指標（AQI）判斷，細懸浮微粒、懸浮微粒（PM10）也包含在AQI內，民眾可至環保局官網查詢北市即時AQI。當AQI指數大於一○○，建議孕婦、小孩、呼吸道疾病患者敏感族群減少戶外活動，外出配戴口罩；當AQI大於一五○，對所有族群都不健康。

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萬芳醫院胸腔內科醫師白冠壬表示，PM2.5、PM10皆是空氣污染指標，可能包括重金屬、致癌物質等不同粒子。PM2.5顆粒較小，透過氣管進入人體深層，就可能影響健康造成肺部問題。PM10顆粒較大，不容易到肺部深處，可能在鼻子、鼻毛處遭擋下，或因咳嗽排出體外。

白冠壬說，當身體健康者不斷暴露在PM2.5，嚴重會產生肺癌、慢性呼吸道疾病等；若民眾原先就有氣喘、慢性肺阻塞等肺部問題，吸入的PM2.5也可能引起發炎反應，讓肺部問題加劇。

PM2.5可透過配戴口罩預防，白冠壬表示，疫情期間醫療口罩除可擋病毒，也可擋住約五十％的PM2.5，若沒有暴露在極高PM2.5環境下，建議配戴醫用口罩即可。

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