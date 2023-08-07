逾600餐飲店 優惠自備餐盒

民團鼓勵民眾外食自備餐盒。（記者陳嘉怡攝）

2023/08/07 05:30

加菜不加價、消費滿200折10元…

〔記者陳嘉怡／台北報導〕防疫期間，外帶及外送商機大爆發，卻也導致紙容器使用量大幅提高，去年紙餐盒回收量約十四萬公噸，換算一年消耗近九十億個紙容器。媽媽氣候行動聯盟與六百多家餐飲店家推動自備餐盒行動，以提供折價優惠、加菜不加價等方式，鼓勵消費者自備餐盒，盼透過民間力量，讓推廣自備餐盒行動成為環保署的減廢政策。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美表示，這六百多家餐飲業者多半曾參與過縣市環保局舉辦的減廢日活動，此次自備餐盒行動沒有公家補助，完全由商家自行吸收成本。

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響應店家及優惠包括：三商巧福提供自備餐盒折二元、爭鮮自備餐盒消費滿二百元折十元，另也有許多便當店及自助餐業者採取自備餐盒加量不加價等優惠措施，首要目標是希望上班族、大專院校學生響應。

楊順美說，在民間自行推動自備餐盒行動前，她曾向環保署提案，但被官方潑冷水，她理解這個做法有一定難度，但如果政府沒有提出相關優惠政策當作誘因，單憑道德勸說很難改變民眾的生活習慣。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，已與外送平台、餐具租賃業者及環保局共同合作，發展環保外送服務，透過循環餐具盛裝餐飲，歸還清洗後重複使用，目前仍持續辦理及推廣；未來自備餐盒是否能比照自備環保杯給予折價優惠，因餐飲店家涉及層面更廣，需要研議。

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