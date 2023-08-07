疫情拉高外帶外送！／塑膠容器回收 連兩年破20萬噸

疫情導致塑膠容器使用大增，回收量連續二年破二十萬噸。（資料照）

2023/08/07 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕武肺疫情延燒三年，民眾養成餐點外帶及叫外送的習慣，導致一次性餐具使用量暴增，塑膠容器回收量成長約一成、年增約二萬公噸。環團擔憂，再不積極減塑，難達二○三○年全面禁塑目標，建議環保署參考「循環杯」作法，推動餐飲業者提供「循環餐盒」，民眾用完再歸還商家。

不積極減塑 2030恐難達全面禁塑

環保署統計，疫情之初二○二○年廢塑膠容器回收量約十八．二萬公噸，是二○一七年以來最低，但二○二一及二○二二年分別上升至二十．三萬公噸、二十．四萬公噸，與二○二○年相比，增幅皆逾一成。推估疫情改變了許多人生活習慣，外帶及外送成為日常，塑膠飲料杯、超商塑膠微波餐盒、寶特瓶等容器使用量大增。

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環保署回收基管會執行秘書王嶽斌說，疫情期間民眾擔心染疫選擇外帶，加上外送平台興起，導致塑膠容器用量遽增。

有民眾回憶，在疫情之前他從未買過超商的微波食品，但現在已很習慣到超商買微波便當，增加不少塑膠餐盒；也有民眾表示，疫情居家辦公期間，三餐都靠外送平台解決，每天製造的飲料杯、塑膠湯碗累積起來相當驚人。

台灣二○○二年起推動限塑政策，禁止公部門及學校等場所提供免費塑膠袋、塑膠類免洗餐具；二○一八年提出一次性塑膠用品限用時程表，宣示二○三○年全面禁用，但疫後民眾生活習慣改變，塑膠品使用量增加，限塑政策面臨挑戰。

看守台灣協會秘書長謝和霖發現，即使疫情降溫，不少餐飲業仍未開放內用，或開放內用但提供一次性餐具，也會增加塑膠容器使用。建議疫後環保署推出新政策工具減塑，且不要遇到業者反彈就轉彎。

綠色和平減塑專案主任張凱婷也說，聯合國環境大會正在制定具有法律約束力的全球塑膠公約，環保署應跟上國際趨勢，拉高減塑進程並明確入法。

張凱婷認為，環保署規範連鎖超商及速食店業者使用循環杯政策，是國際上進步案例，可比照要求餐飲業者提供外帶循環餐盒，內用提供重複使用餐具，並折價優惠鼓勵消費者自備餐具。

環署︰公部門開會須用循環餐盒

王嶽斌回應，公部門、學校、百貨公司美食街、量販店、超市等八大場所已禁用一次性塑膠餐具，公部門及學校開會提供便當也須使用循環餐盒，會參考各方建議及國際作法調整，加嚴減塑規定。

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