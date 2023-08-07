竹縣褒忠亭義民祭開跑 奉飯1個月

褒忠亭義民廟義民祭由值年總爐主、輪值區里長及爐主們迎義民爺上神轎回祭典區。（記者廖雪茹攝）

2023/08/07 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣褒忠亭義民廟義民節祭典，由五分埔祭典區輪值，新竹縣長楊文科、義民廟董事長林光華、值年總爐主陳世偉、輪值區里長及爐主們，昨天上午一同恭迎義民爺回祭典區坐鎮，展開為期一個月的奉飯儀式，也代表義民祭典正式揭開序幕。

昨請神祈福 迎義民爺回祭典區

昨上午九點多五分埔祭典區恭迎義民爺車隊和信眾前往義民廟，義民爺神轎抵達廟坪，先展開藝陣表演。恭迎義民爺儀式從拜天公開始，上香、三獻禮、行最敬禮，廟祝代表請神祈福，再將黑令旗、義民爺神位牌，逐一傳遞總爐主、縣長和各爐主等，最後上神轎迎回祭典區。

請繼續往下閱讀...

林光華代表廟方歡迎各界參與一年一度的義民節祭典。楊文科致詞表示，「褒忠亭義民節祭典」為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值。義民節祭典由新竹、桃園十五大聯庄祭典區輪流主辦，今年由五分埔祭典區輪值，祭典區範圍包括新埔鎮五埔里及關西鎮東平里。

24日香旗回娘家 客家八音大匯演

楊文科說，新竹縣府推動義民祭系列活動，強化義民廟、祭典區、在地學校及社區協會的連結與參與，希望打造「義民節祭典」品牌，今年的《擔擔相傳．代代傳》香旗回娘家將在八月廿四日舉行，包含了義民小禮生、香旗回娘家挑擔、客家八音大匯演及客家藝陣傳習等，將邀請中台灣八縣市首長共襄盛舉，歡迎全國民眾來參加。

祭典前縣府已於六月規劃祭典區三所國小「義進校園」劇團演出，另舉辦義民客語講古比賽，讓學生認識義民節，傳承母語文化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法