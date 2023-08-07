苑裡苗46線土石流打通 進場清理

苗縣苑裡災情嚴重甚至水淹50公分。（張文財提供）

2023/08/07 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮前天因西南氣流帶來的致災性雨勢，鎮內不少區域土石崩塌、甚至有地方水淹五十公尺，溪水暴漲等。苑裡鎮公所主秘鍾永坤表示，經盤點災情較嚴重為苗四十三線上館里處發生土石流、苗四十三之一線往藍田寺路段土石崩塌等已陸續清理，而苗四十六線南勢里除土石流已緊急打通但駁坎坍塌將進場清理、以及德心橋溪水暴漲已清理橋上泥土。

苑裡鎮公所指出，山腳地區雨勢出現十年來最嚴重積水，甚至水淹五十公分，一度無法通行，不少地下道包括田心里、新復里交界處也淹水、銜接鐵路以東與鐵路以西的建國地下道同樣淹水無法行進，所幸前天午後漸漸消退。

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由於災情嚴重，影響不少民眾，包含農作以及屋內沖進土石等，苑裡鎮公所也表示，如民眾有住屋淹水，請於七日起於三日內通報公所社會課或里辦公處，請里幹事協助初勘後報請苗栗縣政府複勘。

有關住戶淹水救助部分以住戶淹水五十公分以上，且有居住事實現住戶，並以每一門牌為一戶計算；如為土石流，住屋因土石流入須達三十公分以上現住戶，並呼籲民眾民眾先備妥佐證照片。

農損部分，苑裡鎮公所則呼籲，此次豪雨造成農田流失埋沒或農作物損失部分，請農友於七日起於三日內通報公所或里長轉達，以利彙報苗縣府勘認。

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