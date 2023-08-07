提升銀髮勞參率 屏縣年服務3700人次

2022年屏東縣與全國勞動參與率比較

2023/08/07 05:30

記者羅欣貞／專題報導

隨著人口結構改變，中高齡及高齡者繼續投入勞動市場益形重要，屏縣五十五歲以上勞動參與率高於全國平均值，分析與農業人口多、民風勤奮有關，縣府透過「銀髮人才服務據點」媒合就業，一年來服務逾三千七百人次，七月首次舉辦的門市人員職場徵才活動，參與面試四十七人中，就有四十三人次初步媒合成功，為銀髮就業推動注入強心針。

7月門市人員徵才 47人面試43人媒合成功

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根據主計處二○二二年的年齡組別勞動力參與率統計，屏東縣五十五至五十九歲為五十九．九％、全國為五十九．六四％；六十至六十四歲屏縣為四十五．六％、全國為三十九．五五％；六十五歲以上屏縣為十四．五％、全國為九．六二％。

屏縣府認為，面對少子化、高齡化趨勢，提升中高齡者勞動參與、促進高齡者就業，才能降低衝擊，改善產業缺工問題；縣府去年選在交通便利的屏東轉運站內成立「屏東縣銀髮人才服務據點」，提供五十五歲以上中高齡及高齡者就業諮詢與推介服務，一年來成功媒合就業逾兩百五十人。

六十歲的朱石麟擁有多年機械專長，去年自職場退休後想再重新投入職場，經由據點成功推介再就業，將多年的CNC車床技術經驗傳承給新世代，對於能再次貢獻社會有滿滿的成就感；屏東縣身障服務協會副理事長王秀櫻表示，協會所聘用員工，一半以上屬於中高齡，除了工作穩定性高，更有同理心服務弱勢族群。

為讓工作型態更多元，屏縣府七月首次推出「門市人員職場說明會暨徵才活動」，邀請麥當勞、全家超商及7-11超商等銀髮友善連鎖企業共同舉辦，提供門市正職人員、計時人員等職缺。

在超商任職五年的「淑燕姐」主要負責收銀結帳，工作能力不輸年輕人，更是門市裡的銷售高手，她以自身經驗分享指出，只要有就業意願，企業一定會提供完善的教育訓練，就業者不用害怕會應付不來。

屏東縣銀髮人才服務據點提供五十五歲以上中高齡及高齡者就業諮詢與推介服務。（記者羅欣貞攝）

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