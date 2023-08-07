提升銀髮勞參率 屏縣年服務3700人次
記者羅欣貞／專題報導
隨著人口結構改變，中高齡及高齡者繼續投入勞動市場益形重要，屏縣五十五歲以上勞動參與率高於全國平均值，分析與農業人口多、民風勤奮有關，縣府透過「銀髮人才服務據點」媒合就業，一年來服務逾三千七百人次，七月首次舉辦的門市人員職場徵才活動，參與面試四十七人中，就有四十三人次初步媒合成功，為銀髮就業推動注入強心針。
7月門市人員徵才 47人面試43人媒合成功
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根據主計處二○二二年的年齡組別勞動力參與率統計，屏東縣五十五至五十九歲為五十九．九％、全國為五十九．六四％；六十至六十四歲屏縣為四十五．六％、全國為三十九．五五％；六十五歲以上屏縣為十四．五％、全國為九．六二％。
屏縣府認為，面對少子化、高齡化趨勢，提升中高齡者勞動參與、促進高齡者就業，才能降低衝擊，改善產業缺工問題；縣府去年選在交通便利的屏東轉運站內成立「屏東縣銀髮人才服務據點」，提供五十五歲以上中高齡及高齡者就業諮詢與推介服務，一年來成功媒合就業逾兩百五十人。
六十歲的朱石麟擁有多年機械專長，去年自職場退休後想再重新投入職場，經由據點成功推介再就業，將多年的CNC車床技術經驗傳承給新世代，對於能再次貢獻社會有滿滿的成就感；屏東縣身障服務協會副理事長王秀櫻表示，協會所聘用員工，一半以上屬於中高齡，除了工作穩定性高，更有同理心服務弱勢族群。
為讓工作型態更多元，屏縣府七月首次推出「門市人員職場說明會暨徵才活動」，邀請麥當勞、全家超商及7-11超商等銀髮友善連鎖企業共同舉辦，提供門市正職人員、計時人員等職缺。
在超商任職五年的「淑燕姐」主要負責收銀結帳，工作能力不輸年輕人，更是門市裡的銷售高手，她以自身經驗分享指出，只要有就業意願，企業一定會提供完善的教育訓練，就業者不用害怕會應付不來。