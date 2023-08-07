太麻里光雕音樂會 熱氣球迎曙光

台東鹿野鄉高台大草皮打造「熱氣球圓夢平台」活動，腦性麻痺協會學員開心體驗熱氣球繫留升空。（記者陳賢義攝）

2023/08/07 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕二○二三台灣國際熱氣球嘉年華最後一場曙光光雕音樂會，今日清晨四點於太麻里曙光園區點亮天際。交觀處表示，受到颱風接踵而至影響，這場點亮太麻里海灘的光雕音樂會順延至今日，詢問度更甚以往，歡迎鄉親及球迷共襄盛舉，一起迎接自東邊升起的第一道太平洋曙光。

曙光光雕音樂今晨四點登場，由台東球、曙光球、彩虹球、南瓜球及天際藍等五顆球，隨著曙光升起綻放旺盛活力；另邀請曾獲海洋大賞「MAFANA」樂團為活動拉開序幕，金峰鄉嘉蘭部落的「旮勒思南樂團」接力獻藝，帶來充滿幸福的正能量。

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交觀處表示，光雕音樂會在結束太麻里場後，僅剩十日鹿野高台、十七日國際地標、廿四日知本溫泉及廿八日鹿野高台閉幕光雕音樂會，最後閉幕場將再結合無人機和煙火秀聯合展演。

鹿野高台 腦麻學員升空圓夢

另，一百卅名中華民國腦性麻痺協會學員昨受邀踏上圓夢之旅，在志工及工作人員的陪同下，前往台東鹿野鄉高台大草皮，參加二○二三台灣國際熱氣球嘉年華貼心打造的「熱氣球圓夢平台」活動，升空感受熱氣球繫留俯瞰花東縱谷美景的歡愉，清朗的天空、徐徐的涼風，為學員造就無價的幸福回憶。

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