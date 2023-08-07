嘉縣模範父親表揚 95歲龔榮貴最年長

太保市九十五歲的龔榮貴（左二）膺選嘉義縣模範父親代表。（記者蔡宗勳攝）

2023/08/07 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣昨表揚今年二十四位模範父親及十五位好人好事代表，模範父親最高齡者為太保市九十五歲龔榮貴，他以身作則、待人親切誠懇，重視子女品德教育，同時熱心公益事務，對鄰里貧苦人家照顧有加，協助解決經濟窘迫者的燃眉之急，獲街坊稱讚。

縣長翁章梁昨主持表揚活動時說，許多父親個性含蓄內斂，不知道如何表達心中的話，其實許多父親對子女只有兩個要求，第一是顧好身體，第二是不要學壞，一年一度的父親節將至，正是子女表達對父親的愛最佳時機。

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溫英峰成立轎篙筍合作社 改善族人生計

阿里山鄉模範父親代表溫英峰教育子女有成，曾擔任阿里山鄉代會副主席及鄉代，二○○九年莫拉克風災重創「達娜伊谷」風景區 ，他努力奔走爭取公私部門資源及帶領族人災後重建，讓達娜伊谷美麗河道再現，吸引更多遊客到訪。

溫英峰同時帶領族人走出風災悲痛，成立「轎篙筍」生產合作社改善生計，他的子女循著父親腳步返鄉服務，貢獻家鄉。

新港鄉好人好事代表、八十八歲吳清埤，曾擔任安和村長二十餘年，期間改善村內環境、照顧長輩、幫助弱勢及增進社區建設等，造福鄰里不遺餘力。

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