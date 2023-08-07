中南部山區雨勢持續 88節擴至平地

未來一週天氣持續受西南風影響，今天雨勢集中在中南部山區。明天父親節水氣更多，中南部雨區將擴大至平地，北部也將從午後零星雷陣雨變為全天都有降雨機率，出門慶祝記得帶傘。（記者方賓照攝）

2023/08/07 05:30

〔記者丁奕／台北報導〕西南風為中南部山區帶來致災性大雨，中央氣象局預報員廖經翔表示，未來一週天氣持續受西南風影響，今天雨勢集中在中南部山區。明天父親節水氣更多，中南部雨區將擴大至平地，北部也將從午後零星雷陣雨變為全天都有降雨機率，出門慶祝記得帶傘。

廖經翔說明，昨日最大時雨量為高雄桃源的一一八毫米。截至昨晚九時，單日累積雨量前三名為屏東春日四一○毫米、屏東泰武三一三毫米、高雄桃源二三八毫米。今日雨勢集中在中南部山區，北部、宜花山區可能有午後雷陣雨。明日整體水氣增加，中南部降雨範圍擴展到平地、市區，山區不排除有短延時強降雨，北部、宜花全天都可能零星降雨。

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雙北、花東今防38度高溫

昨日北部、東部炎熱，全台最高溫落在花蓮舞鶴卅九．九度，宜蘭羅東卅八．一度，是該測站今年新高。廖經翔表示，今日受西南風影響，背風側的北部、東半部因沉降作用炎熱，雙北、花東有近卅八度高溫機率，宜蘭、基隆可達卅六度以上。明起至下週日，北部、東部最高溫可降約兩、三度。

另，太平洋這週恐有兩個颱風生成，一個是目前位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，兩、三天後可能生成為今年第七號颱風「蘭恩」，影響台灣機率低；另一個是週六可能通過國際換日線的颶風，成為今年第八號颱風「朵拉」。

一週天氣預報

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