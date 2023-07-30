玉里、鳳林西瓜災損現金救助 每公頃6.2萬

花蓮玉里鎮西瓜因泡水後造成葉子腐爛，西瓜無法收成，8月7日前受理農民申請天然災害現金救助。（農民提供）

2023/07/30 05:30

陳吉仲赴花蓮勘災公告救助地區 申請至8月7日 須拍照存證

〔記者花孟璟／花蓮報導〕受杜蘇芮颱風降下豪大雨影響，花蓮三天降下破千毫米雨量，農委會主委陳吉仲第一時間花蓮勘災，並公告花蓮鳳林鎮、玉里鎮的西瓜，為杜蘇芮颱風天然災害現金救助地區，受理期限到八月七日，請農民前往各鄉鎮公所申請，且務必拍照存證。

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目前全國農損 花蓮占九成

縣府指出，根據行政院農業委員會目前統計全國農業產物及民間設施損失累計，花蓮縣就占九成，損失最為嚴重。其中玉里鎮、鳳林鎮部分西瓜田區淹水，西瓜植株有根系、葉面受損情況，農委會於廿八日晚間公告啟動現金救助，受災農友即日起至八月七日止，可到鳳林、玉里鎮公所申請現金救助、以及低利貸款所需受災證明。

縣府農業處長陳淑雯說，玉里鎮、鳳林鎮受損「西瓜」救助額度每公頃為六萬二千元，農友申請現金救助時，須依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象資格須為符合農業天然災害救助辦法第五條規定的農民（實際從事農作生產者），這次農委會也允諾為了加快時效，鄉鎮公所免辦複勘。

受損面積未達二成 不予救助

需注意的是，受損面積未達二十％者不予救助，此外，短期作農產品於同產季，救助以一次為限，也請各鄉鎮公所務必協助農民針對災損部分拍照存證。

縣府指出，除了西瓜之外，農政單位也正密切關注是否有遲發性災情，也請各鄉鎮公所持續查報轄區作物受災狀況，包括水稻、龍鬚菜、香蕉、冬瓜、養殖漁業等，縣府將儘速依救助程序辦理。

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