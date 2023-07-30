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    （竹縣）進出竹科易塞 寶山擬拓路、開新路

    寶山鄉環北路與新竹市高峰路之間的雙豐路路段，為坡度大的彎道，鄉公所正研擬拓寬為十二公尺並截彎取直，以提升用路安全。（記者廖雪茹攝）

    寶山鄉環北路與新竹市高峰路之間的雙豐路路段，為坡度大的彎道，鄉公所正研擬拓寬為十二公尺並截彎取直，以提升用路安全。（記者廖雪茹攝）

    2023/07/30 05:30

    規劃雙豐路拓寬並截彎取直 三峰路新闢道路直達環北路

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕台積電全球研發中心廿八日盛大啟用，周邊道路尚待加緊腳步改善！新竹縣寶山鄉公所正在推動雙豐路拓寬改善工程，同時辦理雙溪國小路口變更設計，研擬從三峰路（竹四十三線）新闢道路直達環北路，兩案合計總經費約十二．二億元，希望解決長久以來舊城區的塞車問題，並改善尖峰時段進出新竹科學園區的壅塞情況。

    2案合計需經費12.2億元

    寶山鄉長邱振瑋表示，因應竹科擴建計畫，及配合都市計劃道路與環北路暨客雅溪整治工程推動，並改善寶山地區聯絡道路尖峰時段車流壅塞，公所前天召開雙豐路道路拓寬改善工程地方說明會，該計畫從環北路及中正橋路口起，銜接新竹市高峰路（正拓寬中）、新竹市高翠路三百七十二巷十弄及研新四路，該路段現不到十公尺寬且坡度大，研擬截彎取直兩處彎道，並拓寬為十二公尺，長度約一公里，以提升用路安全。

    明年提案向中央爭取補助

    邱振瑋表示，雙豐路拓寬改善工程總經費預估六億元，今年將進行道路測量確定用地範圍，以作為分割依據，明年以地方自籌款先辦理用地徵收，同時爭取營建署生活圈計畫補助工程經費，以爭取儘快開工。

    邱振瑋指出，公所為解決舊城區塞車問題，另規劃從三峰路雙溪國小正門口新闢一條長約一公里、寬十公尺的道路銜接環北路，取代目前的Ｎ型窄道，今年將著手變更設計，明年提案向中央爭取補助，總經費概估約六．二億元。

    環北路改善 年底將動工

    邱振瑋說，另獲營建署核定總經費五．四億餘元的環北路改善工程（雙豐橋到雙園路交叉路口），正進行用地徵收作業，現已取得八十五％地主同意，爭取今年底工程動工，將現行兩線道拓寬為四線道十五公尺寬，工期兩年，二○二五年完工。

    未來一旦環北路和雙豐路拓寬完成，加上三峰路延伸新闢道路銜接環北路，可望有效舒緩寶山及竹市往來竹科尖峰時段交通流量壓力。

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