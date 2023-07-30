為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    （桃園）觀音桃科引進SRF發電 居民憂空污

    2023/07/30 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府引進三家固體再生燃料（SRF）發電業者進駐觀音區桃園科技工業園區，已取得建築執照的可寧衛能源股份有限公司，昨在大潭里活動中心舉辦說明會，強調SRF發電具備先進的技術，會用比國家環保標準更嚴謹的標準來控管以免製造空污，並依法訂定回饋機制；市府經濟發展局也說，將要求業者精進空污防制設備與措施，還將透過科技設備加強桃科園區環境品質監測及稽查力度，控管當地污染物總量不得超過環評規定。

    業者︰嚴控管 桃市府︰加強監督

    地方人士舉著「拿出魄力，解決空污」等手板，表達不歡迎有污染疑慮業者的立場，其中，議員吳進昌、許更生表示，業者應考慮儘快遷到別處，雖已取得建築執照，但地方上不歡迎，不會讓業者輕鬆取得使用執照；大潭里長彭明聰質疑，硬將未獲地方認同的發電業者塞到觀音區；觀音里長葉澄淼認為，觀音區已有焚化爐與大潭電廠，新增三家SRF發電廠，恐會帶來更嚴重的空污，居民要健康，不要回饋金。

    至於地方人士憂心發電業者會引進廢棄物與垃圾，經發局開發管理科長林彥良回應，經濟部、環保署召開會議時，市府與可寧衛、台灣立方、立疆開發等三家業者都出席，會中決議業者只能用SRF棒發電，並未許可業者引進廢棄物或垃圾在廠區製作SRF棒，台灣已採歐盟標準由環保署訂出「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，近年並運用科技設備偵查空污。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播