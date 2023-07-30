（桃園）觀音桃科引進SRF發電 居民憂空污

2023/07/30 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府引進三家固體再生燃料（SRF）發電業者進駐觀音區桃園科技工業園區，已取得建築執照的可寧衛能源股份有限公司，昨在大潭里活動中心舉辦說明會，強調SRF發電具備先進的技術，會用比國家環保標準更嚴謹的標準來控管以免製造空污，並依法訂定回饋機制；市府經濟發展局也說，將要求業者精進空污防制設備與措施，還將透過科技設備加強桃科園區環境品質監測及稽查力度，控管當地污染物總量不得超過環評規定。

業者︰嚴控管 桃市府︰加強監督

地方人士舉著「拿出魄力，解決空污」等手板，表達不歡迎有污染疑慮業者的立場，其中，議員吳進昌、許更生表示，業者應考慮儘快遷到別處，雖已取得建築執照，但地方上不歡迎，不會讓業者輕鬆取得使用執照；大潭里長彭明聰質疑，硬將未獲地方認同的發電業者塞到觀音區；觀音里長葉澄淼認為，觀音區已有焚化爐與大潭電廠，新增三家SRF發電廠，恐會帶來更嚴重的空污，居民要健康，不要回饋金。

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至於地方人士憂心發電業者會引進廢棄物與垃圾，經發局開發管理科長林彥良回應，經濟部、環保署召開會議時，市府與可寧衛、台灣立方、立疆開發等三家業者都出席，會中決議業者只能用SRF棒發電，並未許可業者引進廢棄物或垃圾在廠區製作SRF棒，台灣已採歐盟標準由環保署訂出「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，近年並運用科技設備偵查空污。

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