（桃園）新建國1甲線 預定2028年9月通車

2023/07/30 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕交通部高速公路局規劃新建國道一號甲線，西起台六十一線，東到國道一號桃園交流道北側，全長約十一公里，高公局副總工程司曾家祥說明，新闢國一甲是希望分擔國道二號車流，並提升桃園國際機場的運輸效益，目標二○二八年九月完工通車。

桃園市政府交通局長張新福表示，新建國一甲可建構完整區域路網，市府會支持及配合，至於公聽會中，盼利用國一甲線橋下空間新闢平面道路等意見，市府將評估可行性。

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高公局昨在大園區竹圍漁港漁業綜合大樓舉辦「國一甲新建工程興辦事業計畫」第一次公聽會，曾家祥說，國一甲會行經桃園航空城，全線有七十七％是高架路段、十五％是隧道，規劃設置國一系統交流道、桃三交流道、桃五交流道與機場聯絡道、台六十一系統交流道等四處交流道。

另，國道一號平面北向桃園交流道路段，將增設銜接國道一號高架段的匝道，全長約一公里，以減少國一甲線重車匯入國道一號的負面影響。

國一甲新建工程的興辦事業範圍，西起大園區竹圍漁港附近，東到龜山區大坑附近，北臨林口特定區計畫的蘆竹區林口台地，南接南崁溪及蘆竹區公埔與營盤坑地區，土地約六成是私有或公私共有，高公局預計明年四月起召開用地協議會，目標二○二五年十月完成用地取得。

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