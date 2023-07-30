為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    祥豐彈藥庫遷移？ 鄭文燦︰理性討論評估

    信賴台灣之友會台船基隆廠企業工會後援會昨成立，行政院副院長鄭文燦（前排左二）授旗給總會長藍許清（前排右三）。（記者盧賢秀攝）

    信賴台灣之友會台船基隆廠企業工會後援會昨成立，行政院副院長鄭文燦（前排左二）授旗給總會長藍許清（前排右三）。（記者盧賢秀攝）

    2023/07/30 05:30

    包括軍港西遷、港警總隊遷移等 國防部將做綜合考量

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆祥豐營區彈藥庫遷移問題鬧得沸沸揚揚，國民黨議員呂美玲為此嗆護台哥「你討打」，因失言退黨，行政院副院長鄭文燦昨天到基隆受訪時表示，彈藥庫、基隆港改造基本規劃等，國防部會綜合評估、理性討論，負責任的執政會考量各種因素。

    鄭文燦昨參加信賴台灣之友會台船基隆廠企業工會後援會成立大會，受訪時針對祥豐彈藥庫遷移問題表示，國防部會加以評估，針對基隆港區改造已做了基本規劃，包括軍港西遷、港警總隊遷移，基隆和國防部會做綜合評估。

    鄭文燦表示，基隆港對基隆人非常重要，包括出口成長、郵輪旅遊轉型復甦等，對基隆港區改造會持續支持，對國防安全、港區發展和民眾安全，負責任的執政會考慮各種因素。

    童子瑋︰做好準備保護自己

    議長童子瑋表示，祥豐彈藥庫有悠久的歷史背景，台灣是主權獨立國家，不挑釁但也要做好準備保護自己，民主和平不是跪來的，這才是真正追求和平的方式，希望不分黨派一起努力守護台灣、捍衛台灣。

    信賴台船工會後援會成立

    信賴台灣之友會台船基隆廠企業工會後援會昨成立，也是基隆各大企業工會界的第一場後援會，鄭文燦、童子瑋、基隆市立委參選人鄭文婷與北市立委參選人許淑華和多位議員出席。鄭文燦授旗給後援會總會長藍許清，現場約五百位支持者搖旗吶喊「二○二四團結一致、TeamTaiwan挺台灣挺賴清德」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播