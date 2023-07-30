祥豐彈藥庫遷移？ 鄭文燦︰理性討論評估

信賴台灣之友會台船基隆廠企業工會後援會昨成立，行政院副院長鄭文燦（前排左二）授旗給總會長藍許清（前排右三）。（記者盧賢秀攝）

2023/07/30 05:30

包括軍港西遷、港警總隊遷移等 國防部將做綜合考量

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆祥豐營區彈藥庫遷移問題鬧得沸沸揚揚，國民黨議員呂美玲為此嗆護台哥「你討打」，因失言退黨，行政院副院長鄭文燦昨天到基隆受訪時表示，彈藥庫、基隆港改造基本規劃等，國防部會綜合評估、理性討論，負責任的執政會考量各種因素。

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鄭文燦昨參加信賴台灣之友會台船基隆廠企業工會後援會成立大會，受訪時針對祥豐彈藥庫遷移問題表示，國防部會加以評估，針對基隆港區改造已做了基本規劃，包括軍港西遷、港警總隊遷移，基隆和國防部會做綜合評估。

鄭文燦表示，基隆港對基隆人非常重要，包括出口成長、郵輪旅遊轉型復甦等，對基隆港區改造會持續支持，對國防安全、港區發展和民眾安全，負責任的執政會考慮各種因素。

童子瑋︰做好準備保護自己

議長童子瑋表示，祥豐彈藥庫有悠久的歷史背景，台灣是主權獨立國家，不挑釁但也要做好準備保護自己，民主和平不是跪來的，這才是真正追求和平的方式，希望不分黨派一起努力守護台灣、捍衛台灣。

信賴台船工會後援會成立

信賴台灣之友會台船基隆廠企業工會後援會昨成立，也是基隆各大企業工會界的第一場後援會，鄭文燦、童子瑋、基隆市立委參選人鄭文婷與北市立委參選人許淑華和多位議員出席。鄭文燦授旗給後援會總會長藍許清，現場約五百位支持者搖旗吶喊「二○二四團結一致、TeamTaiwan挺台灣挺賴清德」。

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