消除行人地獄 讓地面車輛停入建物內》北市嚴查建物附設停車空間

2023/07/30 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕消除「行人地獄」，台北市政府建築管理工程處今年上半年抽查一二五件建築物附設停車空間，改善後仍有八件不合格，包括大門深鎖規避清查，另有企業違規將停車場做為員工餐廳，連續裁罰一二六萬元後終於改善完成，建管處強調，不合格案件會持續列管三年，規避清查可先罰六萬元。

建管處指出，依據「建築法」規定，建築物附設停車空間要做為停車空間使用，讓地面的車能夠進到建築物裡面，改善鄰近交通負擔；二○一一年後，若在法定車位以外增設停車空間享有容積獎勵，但車位必須要供公眾使用，建管處也針對停獎案件加強清查。

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二○一五年起，建管處清查私人住宅、商辦、旅館、學校、機關、宗教等建物附設停車空間，過去發現宮廟擅自將地下一樓停車場改建成祭祀空間，商場拆除機械停車位改建成一樓大廳，或擅自塗銷一樓停車格，今年將清查二五○案，逾期未改善處以六萬到卅萬元，並可連續開罰。

建管處近日公布今年上半年清查結果，有八案不合格，其中一件合格案為北投某企業於二○一八年申請使用執照，卻將停車空間違規做員工餐廳使用，稽查後要求回復原核准停車空間使用，前後裁罰一二六萬元，終於配合改善恢復做為停車空間使用。

建管處強調，改善合格案件，未來還會複查，因為只要有檢查不合格，都會列管三年並進行複查。至於規避清查，是部分屋主目前在國外無法回來，仍會先處罰，等回國再複查。

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