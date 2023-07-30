北市東區規劃徒步區 將塗銷上百機車格

台北市政府推動東區行人徒步區，瑠公公園後方的機車停車格、車道將塗銷並重新調整，做為行人步行空間。（記者蔡亞樺攝）

2023/07/30 05:30

瑠公公園廊帶美化 人行道拓寬 機車族哀怨盼有配套

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府與北市東區商圈發展協會合辦「混東區潮Fun夏日趴」活動，昨日登場，市長蔣萬安出席活動時表示，東區空店率從三成降至一成，瑠公公園廊帶美化工程也在七月底動工，明年上半年完成行人友善徒步區，重現東區榮景；依照北市府規劃，瑠公公園後方的上百個機車停車格將塗銷，雙向車道僅保留一側車道，改造為行人徒步區，機車族抱怨未來一位難求。

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「混東區潮Fun夏日趴」昨在東區頂好廣場、瑠公公園間封街登場，近百攤的特色攤位、美食餐車、歌手輪番上台演出，還有巨型玩偶「七桃兔」吸引民眾駐足拍照，人潮滿滿，氣氛熱鬧。

商圈協會︰空店率降至10％以下

東區商圈發展協會理事長韓修和表示，「混東區」活動邁入第四年，感謝市府協助東區振興，將消費族群帶回東區，在後疫情時代走出來。四年前東區空置率約卅％、五百家店租不出去，這四年努力之下，空店率十％以下、約剩七十家，陸續出租，希望活動讓民眾享受到不一樣氛圍，一起「混東區」。

取消YouBike站 雙向車道減為一側

蔣萬安致詞表示，東區深受年輕人喜愛，也是北市潮流文化指標，空店率降到十％，謝謝商圈協會的努力。他提到，瑠公公園廊帶美化工程在七月底動工，重新規劃人行道空間，預計明年上半年完成行人友善徒步區、擴展展演空間，將東區打造得更吸引人，不只市民會來，疫情後開放國際觀光客都會指名來東區。

行人徒步區 預計明年2月完工

商業處長高振源說明，頂好商圈、瑠公公園的人行空間都已經完成改造，瑠公公園後方的停車場及車道要重新調整，現有機車停車格位、YouBike租借站將會取消移除，目前雙向車道也改成一側車道，把空間騰出來做為行人徒步區，預計明年二月完工。

高振源表示，大安路一段人行道也會拓寬，未來民眾一路從頂好廣場、瑠公公園到SOGO更好行，人行空間更完善。機車族陳先生說，東區車位已經不好找，常常繞了好幾圈就是沒有車位，一位難求，應該要配套，提供替代停車位。

台北市瑠公公園後方的機車停車格，因規劃行人徒步區將塗銷。（記者蔡亞樺攝）

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