杜蘇芮吹倒路樹「傷人損車」 恐難國賠

昨天颱風已遠離，小港區卻發生路樹突然連根拔起，壓傷買早餐的兩名路人。（高市公園處提供）

2023/07/30 05:30

天災屬不可抗力因素 風力達十級以上 不適用「國家賠償法」

〔記者葛祐豪、蔡清華、洪定宏／高雄報導〕杜蘇芮颱風過境，高雄市公園處統計全市約有九百棵路樹傾倒，多起車輛受損，因屬不可抗力因素，恐難國賠；但昨天颱風遠離後，小港區又發生路樹連根拔起，壓傷二人的意外，公園處強調因風速條件不同，已先用保險理賠出險。

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杜蘇芮害900棵路樹傾倒 多起車輛受損

高雄市公園處昨天表示，針對受損人車是否能申請國賠，公園處強調，因天災引起的災害，屬不可抗力因素，無法理賠；但若民眾要提起國賠，市府予以尊重。

高市公園處主祕李政穎指出，杜蘇芮已達中颱上限，超越蒲福氏風級十級風以上，並不適用「國家賠償法」第三條「因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者」法條，因此車損恐無法辦理國賠。

颱風過後樹倒壓傷路人 已保險理賠出險

依過往判例，除非民眾能舉證主管機關在維護修繕上有缺失，且具因果關係，例如未定期修剪樹木或未妥善設置防護，招致不堪風力吹襲，導致車損人傷，國賠才可能成立。

昨天颱風已遠離，小港區卻發生路樹突然連根拔起，壓傷兩名民眾，幸好送醫無大礙，另有一輛汽車、三輛機車毀損。

對此，公園處表示這起意外風速條件不同，該處可用保險理賠出險，昨天已慰問受傷民眾。

高雄市受杜蘇芮颱風造成農業災害擴大，截至昨天下午四點止，農產業災損累計損失金額合計七百七十三萬九千元，主要以香蕉、蔬菜類及番石榴。

颱風過境後，環保局立即動員人力進行環境復原工作，環保局自廿七日深夜至昨天傍晚已出動一五四六人次的清潔人力，三八七車次，清理樹枝、落葉、雜物等風災後垃圾四○七噸。

高雄昨天放晴，所幸沉沒於高雄港外的天使輪僅外洩約○．五噸油料，長約十三公里油污，由台灣港務公司派出工作船佈設吸油棉索除污。

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