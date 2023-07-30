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    首頁　>　生活

    屏東農損213公頃 金額1200萬

    2023/07/30 05:30

    〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕剛遠離台灣的中度颱風杜蘇芮及其外圍環流為屏東帶來強風、豪雨及大浪，經各公所第一時間速報災損情形，截至二十八日為止屏縣已有香蕉、木瓜、西瓜及胡瓜等作物遭受災害，損害面積共計約兩百一十三公頃、金額一千兩百餘萬，屏縣長周春米昨前往勘災，呼籲受災農民儘快完成災害申報。

    周春米昨天前往內埔鄉進行香蕉園勘災，接著到新埤鄉木瓜園了解受損狀況，除了農損，她也提醒未來幾天外圍環流可能造成豪大雨發生，易造成魚塭水質驟變影響養殖物，沿海低窪地區居民仍應防範淹水及海水倒灌。

    農業處長鄭永裕表示，依「農業天然災害救助辦法」相關災損統計將於天然災害發生後七日內提報，為確保災損統計更加準確，除縣府已連絡公所人員加強巡查外，農民亦可於田區先行拍照後註明日期，上班時間通報各公所農業單位。

    周春米說，香蕉、木瓜等農作物經不起大風大雨的摧殘，農業靠天吃飯，連採收、施肥都因為豪雨而造成極大影響，損失幾乎達七成，連日來陸續接獲包括總統府、賴清德副總統、行政院、農委會等中央單位來電關心，勘災過程也要求各公所儘快統計，以利彙整提報，協助受損農產業迅速復耕。

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