保育動物長鬃山羊現蹤圓潭 剛斷奶咩咩叫

民眾在圓潭生態園區附近山區，近距離發現台灣長鬃山羊。（王三華提供）

2023/07/30 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣位於竹崎鄉與梅山鄉交界的圓潭自然生態園區一帶，自然生態豐富。大前天，住在生態園區附近的生態達人王三華在自家前方發現一隻保育類台灣長鬃山羊，疑似因剛斷奶，正四處尋找羊媽媽蹤影，他攝影記錄這隻「羊咩咩」叫聲及活潑身影，傳達自然生態保育的重要性。

民眾自家門前發現 攝影記錄

王三華說，生態園區一帶山區，因較少人為開發，偶爾可見到台灣長鬃山羊蹤跡，因台灣長鬃山羊十分怕生，往往聽到人的腳步聲就會跑走。

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大前天，他在門前發現這隻台灣長鬃山羊穿梭樹林，不時發出「咩咩」叫聲，以其體型較小推估，應是小羊剛斷奶，四處尋找羊媽媽，模樣惹人愛憐模，他向小羊靠近時，小羊竟不怕生，後來才跑走。

附近生態園區估有逾10隻

王三華說，台灣長鬃山羊不只出現高海拔山區，海拔約一千公尺的圓潭自然生態園區，及海拔一四二三公尺的篤鼻山等地，就常見台灣長鬃山羊、台灣山羌、山豬等野生動物。就他長期觀察，圓潭自然生態園區周圍的台灣長鬃山羊至少逾十隻，去年四月他巡視豪雨災情時，曾在瑞水公路七十二．一公里處發現疑染皮膚病的台灣長鬃山羊屍體，建議相關單位長期追蹤，從低至高海拔普查，做好野生動物保育工作。

嘉義林管處副處長李定忠說，目前監測地點阿里山鄉，如台灣長鬃山羊、台灣山羌、水鹿等野生動物是否受狩獵，而影響其數量增減，監測結果野生動物數量維持穩定，未因狩獵而減少。

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