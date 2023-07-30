泥水工父子助弱 分獲模範父親、勞工
2023/07/30 05:30
〔記者劉婉君／台南報導〕六十八歲的許文科，從事泥水工作逾四十年，為職場安全把關也不馬虎，七年前起，協助台南市勞工局為弱勢職災勞工家庭修繕房屋，長子許順評受到他的影響，一同投入公益。許文科以身作則，成為兒孫最佳的榜樣，獲選為南市勞工模範父親，許順評也獲選今年南市模範勞工。
南市勞工局昨天表揚勞工模範父親，共有許文科等廿人獲獎，最年長為八十二歲李三井，由市長黃偉哲頒發獎牌與獎金，並邀請台南市美容業職業工會志工為獲獎者打點儀容，讓每位勞工模範父親都能以最帥氣的模樣上台領獎，留下美好的回憶。
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許文科的父母早逝，廿八歲時跟隨兄長一起投入泥水工作，從學徒起家，成為全方位承包自營者，平時也樂於參與公益，七年前從工會退休，加入修繕志工，他說，利用專長幫助別人很有成就感。許文科育有二子，年輕時衝刺事業，孩子的教養主要託付給妻子，他僅要求要有好的生活習慣，長子許順評追隨父親的腳步從事泥水工作，三年前也成為修繕志工，父子一起幫助弱勢。
許順評說，年少時看著父親辛勤工作的背影，提醒自己不要讓父母擔心，父親的身教，影響他對兒女的教養，是他最好的模範。