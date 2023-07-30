泥水工父子助弱 分獲模範父親、勞工

許文科（右二）以身作則，獲選為勞工模範父親，長子許順評（右一）追隨父親的腳步投入泥水工作及勞工局弱勢職災勞工家庭房屋修繕志工。（記者劉婉君攝）

2023/07/30 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕六十八歲的許文科，從事泥水工作逾四十年，為職場安全把關也不馬虎，七年前起，協助台南市勞工局為弱勢職災勞工家庭修繕房屋，長子許順評受到他的影響，一同投入公益。許文科以身作則，成為兒孫最佳的榜樣，獲選為南市勞工模範父親，許順評也獲選今年南市模範勞工。

南市勞工局昨天表揚勞工模範父親，共有許文科等廿人獲獎，最年長為八十二歲李三井，由市長黃偉哲頒發獎牌與獎金，並邀請台南市美容業職業工會志工為獲獎者打點儀容，讓每位勞工模範父親都能以最帥氣的模樣上台領獎，留下美好的回憶。

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許文科的父母早逝，廿八歲時跟隨兄長一起投入泥水工作，從學徒起家，成為全方位承包自營者，平時也樂於參與公益，七年前從工會退休，加入修繕志工，他說，利用專長幫助別人很有成就感。許文科育有二子，年輕時衝刺事業，孩子的教養主要託付給妻子，他僅要求要有好的生活習慣，長子許順評追隨父親的腳步從事泥水工作，三年前也成為修繕志工，父子一起幫助弱勢。

許順評說，年少時看著父親辛勤工作的背影，提醒自己不要讓父母擔心，父親的身教，影響他對兒女的教養，是他最好的模範。

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