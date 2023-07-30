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    《南投》城隍埔里大會師 今中午遶境

    全國城隍埔里大會師為城隍暖壽晚會，昨晚在大雨中進行，歌手洪榮宏撐著傘在台上演唱。（埔里鎮公提供）

    全國城隍埔里大會師為城隍暖壽晚會，昨晚在大雨中進行，歌手洪榮宏撐著傘在台上演唱。（埔里鎮公提供）

    2023/07/30 05:30

    〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕迎接農曆六月十五日城隍生日，南投縣埔里鎮瀛海城隍廟舉辦全國城隍埔里大會師活動，昨晚先在仁愛公園旁舉辦慶典晚會，今日四十二尊城隍遶境祈福；南投市配天宮三十一日起，也有兩天城隍遶境慶典活動，警方從今日起一連三天在配天宮周邊十八條道路部分路段進行交管。

    埔里鎮瀛海城隍廟今年爭取舉辦全國城隍大會師活動，昨日四十一座來自全國城隍廟的城隍神像陸續進駐埔里，昨晚仁愛公園先舉行暖壽晚會，由歌手洪榮宏、張秀卿、蔡小虎、秀蘭瑪雅等人接力演出，晚會在雨中進行，大雨澆不熄的觀眾熱情，很多人穿雨衣或撐傘觀賞。今日中午十二時，在仁愛公園點起馬炮，四十二尊城隍神像將浩浩蕩蕩在鎮區遶境祈福，晚間在仁愛公園還有市集、晚會，熱鬧可期。

    南投市配天宮每年都舉行城隍生日遶境活動，疫情過後今年恢復舉辦，今年的城隍文化祭活動，三十一日晚間七時起，有首日「暗訪遶境」，八月一日是重頭戲「日巡遶境」。

    南投警分局從今日上午八時到晚間十時，將中山街（三和三路以北、民族路以南），以及文昌街（彰南路以東、復興路以西）調整為「臨時徒步區」；三十一日下午五時到晚間十一時，民族與建國路口等八處路口公告為管制路口。八月一日也從中午十二時起至晚間八時，將集賢路、建國路口等另八處路口公告為管制路口。

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