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    首頁　>　生活

    《台中》衝暑期谷關訂房 參山處推音樂會

    2023/07/30 05:30

    〔記者張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕疫情解封後，不少民眾暑假安排出遊，出國觀光人潮增加，中市各飯店訂房率今年暑假比去年同期減少，梨山賓館、谷關溫泉飯店八月訂房率不到五成，武陵農場八月也僅五成，參山風景區管理處八月四日、八月十三日將在谷關接連舉行音樂會，行銷谷關夏季觀光，中市各飯店也紛紛推出暑期方案，盼能吸引國旅遊客住宿。

    疫情三年期間，多數民眾無法出國觀光，今年暑假出國人潮大增，中市各景點八月訂房率普遍較七月不佳。梨山賓館副總林閔政指出，七月整體住房率有六成，八月目前訂房不及五成。谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，谷關目前各飯店八月訂房普遍不理想，研判應是受國人出國旅遊及即將到來的農曆七月忌諱出遠門、上山下海，影響到訂房。

    參山風景區管理處處長曹忠猷表示，八月入住谷關合法旅館，除了享有住宿六折起的超值優惠，還可參加抽獎入住奢華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」。參山處在谷關舉辦兩場音樂會及親子活動，並有在地特色農特產品市集，讓遊客夏天到谷關體驗不一樣的玩法：另外，武陵農場為吸引親子暑假上山，推出暑期免費親子夜間觀察活動。

    台中大毅老爺在水梨盛產季，推出兩天一夜住房加東勢採果遊程專案；台中福華主打無藥而癒住房專案配合城中老醫館遊程、台中長榮酒店、日月千禧、裕元酒店也祭出優惠。海線震大金鬱金香酒店暑假推出「父親蟹蟹您」活動、泰國美食節吸引顧客。另外，台中港酒店即日起至十二月底，當日消費滿額，即可參加價值十萬元的「日本旅行套裝行程」抽獎。

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