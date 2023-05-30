花蓮山溝、溪谷遭濫倒 清出上噸垃圾

花蓮縣環保局稽查發現許多違法代清業者濫倒廢棄物，將加強稽查取締。（環保局提供）

2023/05/30 05:30

民眾須慎選代清業者 若查獲違規實證連帶受處罰

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣地廣人稀，許多偏僻的產業道路、溪谷常成為不肖業者濫倒廢棄物地點，花蓮縣環境保護局表示，將針對列管廢棄物清除機構清運車輛，全面要求裝置ＧＰＳ（即時追蹤系統），呼籲民眾找合法的代清業者處理廢棄物，否則也可能受連帶處罰，環保局將不定點放置攝影機取締非法濫倒。

請繼續往下閱讀...

去年1月至4月 有66件非法案件

環保局指出，從去年一月到四月，境內發現的廢棄物非法清運及非法棄置案合計六十六件，其中移送刑事偵辦有十四件，行政裁罰九件，未抓到者則要求地主清除；來源多屬磚瓦、水泥塊等廢棄物，房屋整修衍生的廢棄物佔多數，隨意棄置在農地、溪谷或山坡地等偏僻處所，多為違法代清除業者棄置。

每次淨山 垂降員辛苦吊掛清垃圾

花蓮偏遠地區的產業道路、農路，只要車輛能抵達的山溝、溪谷、道路邊坡等偏僻處，均曾發現被濫倒廢棄物狀況，專業垂降戶外活動業者每年配合花蓮林管處，針對道路邊坡下方進行淨山活動，每次都可清出一到四噸的垃圾量，濫倒情形嚴重。

環保局呼籲清運機具 須裝ＧＰＳ

環保局表示，縣內業者營業登記中，申請「廢棄物清除或廢棄物處理」項目廠商眾多，但依規定申請廢棄物清除許可證業者僅七十四家，環保署公告廢棄物清除機構清運機具，去年七月前要全面裝置即時追蹤系統，要求在車輛上裝置ＧＰＳ，隨時掌握清運車輛運輸路線，以科技掌握事業廢棄物的來源及流向，有效取締事業廢棄物非法清運。

另外，針對未依規定申請許可證的代清業者車輛未裝設ＧＰＳ造成追蹤困難，環保局將與警方配合，在熱點區域，透過監視器錄影等方式加強稽查，也會從被傾倒的廢棄物中分析來源，後續追查非法棄置作業。

環保局指出，非法代清除業者依據廢棄物清理法，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科罰金一千五百萬元以下罰鍰，另委託人依法需付連帶清理責任。

民眾若有委託清運廢棄物的需求，可以上網到環保署清除處理機構服務管理資訊系統（https://wcds.epa.gov.tw/WCDS/） 查詢合格代清除業者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法