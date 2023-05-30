桃園暑期育樂營 首辦科普大師講座

桃園區福豐國中「STEAM＆創意科學探究實作營」，運用簡單的裝置如搖擺桿等，讓學生窺見其中的科學、物理奧秘。（記者鄭淑婷攝）

2023/05/30 05:30

市圖新總館舉辦 成大、台大教授 設計師、天文學家開講

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕疫情過後暑假實體活動回歸，市府教育局整合各高中及國中小學暑期育樂活動，今年提供逾一五○○梯次、超過三萬名額，並持續增加中，另提供三千個免費名額給弱勢生、讓暑假學習不斷電，相關訊息可至「桃園市青少年育樂活動檢索系統」網站查詢。

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暑期活動逾1500梯次 3萬名額

今年首次推出科普大師講座，包括成功大學教授李旺龍「您不知道的早知道」、台灣大學教授林書妍「茶香茶味的科學」、設計師蕭青陽「蕭青陽的設計人生」、台灣大學教授黃從仁「數位時代怎麼學與記？心理學與腦科學的觀點」、天文學家孫維新「邁向太空—工作和休閒在地球之外」，都在桃園市立圖書館新總館微光廳舉辦。

市長張善政、教育局長劉仲成昨穿上實驗衣，化身科學家和學生一起大玩科技、科普特色課程，二人與平鎮區義興國小學童互動，體驗最熱門的AI人工智慧、利用ChatGPT創作繪本及圖像。

分布在13區各高國中小學

暑期課程分布在十三區各高國中小學，特色營隊課程包刮平鎮區義興國小「Chat GPT品格繪本創作營」、平鎮區忠貞國小「桌遊人生．『韌』我翱翔營」、八德區大忠國小「玩字趣育樂營」、龍潭區龍源國小「品茶、品德、品文化營」、平鎮區平鎮國中「魔幻AR寶盒親子營」、「We Are All Makers科技不設限親子營」、桃園區福豐國中「STEAM＆創意科學探究實作營」、八德區永豐高中「國際科技夏令營」。

清華大學物理系暨跨領域科學教育中心主任戴明鳳，指導福豐國中、新屋高中國中部、觀音高中國中部科學營隊，她說，課程中運用簡單的裝置如搖擺桿等，讓學生窺見其中的科學奧秘，也希望學生能理解科學不是只是好玩，也要能夠善用它，都可變成生活中應用的一部份。

張善政表示，好玩的暑假馬上要開始，今年在桃園市十三區挑選示範學校，就科技、科普、藝文、生命品德等主題，開設一系列的課程，讓桃園的孩子在一般學習之外，趁著暑假能接觸其他領域的新知，可以「兼有科技常識、又有人文修養」。

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