火葬場先期規劃 彰市公所撤案

彰市代表會旁邊席坐滿逾百位里民關心火葬場規劃案。（記者張聰秋攝）

2023/05/30 05:30

逾百居民代表會旁聽 反對設在人口密集處 且空污、噪音處理未說明

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是全國唯一沒有火葬場的縣市，彰化市公所計劃在市立殯儀館第二納骨塔後方殯葬用地增建火葬場，昨向代表會提案，卻遭到強烈反對聲浪，市長林世賢為了滅火，撤回提案，中止火葬場可行性評估，如此一來，彰化縣每年一萬多位縣民遺體火化，仍繼續仰賴台中市、南投縣、雲林縣協助處理。

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每年逾萬往生縣民火化需求

彰化縣長期以來無火葬場，縣府多年來都在尋找適合場地設立，但只要一有「風吹草動」，立刻引來當地民眾抗議，讓縣府難以招架，但彰化縣每年往生人數逾萬人，民眾往生欲行火化，必須遠赴南投、台中、雲林的火葬場，相當不便，彰化市公所計劃在市立殯儀館第二納骨塔後方殯葬用地增建火葬場，並向代表會提出「火葬場先期規劃案」，希望通過一四○○萬元預算墊付。

消息傳出後，昨天有一百多位市民旁聽。旁聽市民表示，市公所在人口密集處設置火葬場，卻未說明如何解決空氣污染、噪音和交通混亂等問題，他們反對此計劃。

市長林世賢說，此次提案是為進行可行性評估，包括興辦事業計畫、環境影響評估、交通衝擊評估審查、水土保持計畫等，如果有一項無法通過評估，這個計劃就不會實施，他也和縣府討論此案，縣長王惠美同意補助一．二億元經費。

多位市代指公所提案欠周延

但多位代表認為公所未考量當地居民感受，貿然提案作法欠周延。主席陳文賓表示，認同彰化縣需要擁有火葬場，但關鍵在於要選在何處？目前在居民有所懷疑情況下，代表會很難通過預算墊付案。

面對強烈反彈，最後在未經表決下，民政課長陳春榮上台向代表會宣讀，由公所自行撤回提案。

彰化市公所擬建火葬場用地。（民眾提供）

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