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    節能燃脂》改造健身器材發電 台中大肚清潔隊有一套

    大肚清潔隊員利用回收腳踏車、戰繩，經過改造變身成能發電及健身器材。（環保局提供）

    大肚清潔隊員利用回收腳踏車、戰繩，經過改造變身成能發電及健身器材。（環保局提供）

    2023/05/30 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市大肚區清潔隊回收腳踏車經巧思改裝，變身環保綠能健身腳踏車！清潔隊人才濟濟，有電子、銲接高手，製作腳踏車後輪固定架，於輪胎側邊安裝摩擦式小型發電機與線路，人力踩踏同時發電，還能充電手機及儲電供給夜間照明，加上整修回收跑步機、滑步機、飛輪健身車等，打造健身燃脂綠能區。

    回收器材 隊員親手改裝發電

    大肚區清潔隊班長林君諺表示，隊上有出身電子科及銲接人員，大家集思廣義設計發電健身腳踏車，將回收的腳踏車加上磨電機能藉由踩踏發電，另一輛電動腳踏車則以電動花鼓改裝發電。

    運動後電力 可供3C產品充電

    這兩輛環保綠能健身腳踏車以人力踩腳踏車發出交流電，經整流穩壓後，用ＵＳＢ接頭能即時供電給手機、行動電源等３Ｃ電子產品充電使用，亦可將其所產生的電力，貯存在車用回收蓄電池內，夜間提供電力給感應式投射燈以輔助監視器照明使用。

    林君諺說，同仁踩腳踏車運動所產出的電流，還能供電給前方看板ＬＥＤ燈條發亮，由電壓電量顯示器得知電壓數字跳動變化，踩踏的速度越快，電壓顯示數值越高，產生電流就越大，讓參與者體驗到綠能發電的成就與樂趣。

    大肚區清潔隊長何國仲表示，同仁也實際測試，踩腳踏車同時以ＵＳＢ連接手機充電，以正常速度連續踩踏兩分鐘，可提升手機充電量一％，踩踏十分鐘就會汗流浹背、氣喘吁吁，也讓大家了解電力取之不易，節約用電的重要性。

    大肚清潔隊也將民眾汰除的腳踏車、跑步機、滑步機、飛輪健身車等健身器材回收再運用，在隊內設立健身燃脂綠能區，提供隊員運動健身、燃脂紓壓的場所，林君諺指出，市府近期舉行減重比賽，隊員藉此加強運動燃脂，希望奪得好成績。

    腳踏車、戰繩，經過改造變身成能發電及健身器材。（環保局提供）

    腳踏車、戰繩，經過改造變身成能發電及健身器材。（環保局提供）

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