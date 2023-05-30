台南捷運第一期藍線 爭取2026年動工

2023/05/30 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南捷運優先路網，目前進度最快的是第一期藍線，已進入綜合規劃階段。南市交通局長王銘德昨天在議會答詢表示，第一期藍線如果要在二○二六年動工，今年底前一定要獲中央核定。

交通局︰年底前要獲中央核定

南市議員朱正軒昨天在市政總質詢，針對台南捷運及永康鐵路地下化工程提出質詢。他表示，永康鐵路地下化是相當重要的工程，不僅可以消除三座陸橋隘口易塞車的情形，也能緩解淹水情形，希望市府加速永康鐵路地下化的工程。至於捷運藍線目前進度最快，台南捷運系統採用高架單軌，日本沖繩、韓國大邱捷運也是採用高架單軌，目前第一期藍線工程有無完竣期程？

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王銘德表示，目前捷運進度最快的是第一期藍線，綜合規劃報告初審已完成，待交通部委員會進行審查，至於環評也在環保署開過一次環評小組的初審會議。綜合規劃完成後，將提早啟動工程設計，以加快期程。

王銘德說，第一期藍線要爭取在二○二六年動工，今年一定要獲得中央核定，目前也與台南市的立委合作，爭取中央儘早核定。

至於永康鐵路地下化工程部分，王銘德表示，可行性研究目前審完，已將報告送往國發會，待國發會做最後的審查與核定，之後再進行綜合規劃，屆時相關期程才會比較明朗。

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