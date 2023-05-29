用音樂克服自閉障礙 施翯獲總統教育獎

新竹縣安興國小學生施翯獲得今年總統教育獎表揚。（ 截取自竹縣府官網）

2023/05/29 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣安興國小學生施翯是今年全國五十六名總統教育獎得主之一，他雖然患有自閉症，但在母親洪霈珊引領下學習打擊樂、歌唱、大提琴、豎琴、長笛、爵士等，不僅多次在全國性比賽大放異彩，還曾到醫院義演。至於自閉症者喜歡重複說話的特質，反而成為他學習語言的優勢，去年底他代表班級參加學校閩南語朗讀比賽和英語對話比賽，更和弦樂團同學一起參加全縣學生音樂比賽獲得弦樂合奏優等！

施翯面對逆境永不放棄的毅力和勇氣，讓縣長楊文科認為他用生命感動了更多生命。縣府教育局表示，施翯有自閉症者典型的固著性行為，像是喜愛自說自話、社交互動溝通困難、注意力容易渙散等，理解能力偏弱。他參加早療之外，也加入打擊樂班和兒童合唱團，用音樂來輔助自己的學習。歷經無數次辛勤練習，他在二○一八年就跟合唱團一起站在國家音樂廳舞台一展歌喉。

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中年級時的施翯雖曾一度改為在家自學，但仍持續參加學校弦樂團，擔任低音大提琴手，並增加修習樂器種類。二○二○年他首度參加全國心智障礙者才藝大賽，榮獲多元表演第一名、音樂表演第二名，此後屢獲教育部等單位邀請在記者會、頒獎典禮等重要場合演出。

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