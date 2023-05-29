國一林口交流道 改善工程動工

林口交流道改善工程示意圖

2023/05/29 05:30

預計2027年2月完工 將可改善林口、龜山交通壅塞情形

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕交通部高速公路局昨舉行國道一號林口交流道改善工程、五股交流道增設北入及北出匝道改善工程動工典禮，其中，林口交流道改善工程力拚二○二七年二月完工，屆時將有效紓解新北林口、桃園龜山交通壅塞情形；桃園市副市長王明鉅出席表示，施工期間會與新北市府交通局做好交通維持計畫，合力降低對民眾所造成的影響。

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行政院長陳建仁昨赴新北市國一林口新闢匝道用地主持「五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」及「林口交流道改善工程」動土祈福典禮指出，新北、桃園地區已有數千億元的軌道、公路計畫推動中，期待如期如質完工。

林口A交流道 增設南出、北入匝道

林口交流道改善工程曾因營造業缺工、大宗物料成本上漲及交通維持困難度高等因素，導致招標條件不易、難以吸引廠商投標而多次流標，去年十月行政院核定修正提高計畫總經費為卅七．二億元，才順利於去年十二月決標；高公局今年分別提送交維計畫給桃園、新北市府交通局審查通過，工程內容包含林口A交流道增設南出、北入匝道及交織段改善，其中，原林口A南出匝道於外側公有地新增南出左轉高架匝道，於桃園端以各一車道分岔銜接復興街及文化一路內側車道。

透過立體化工程 改善行車順暢度

王明鉅表示，台北南下桃園車輛約有五十四％前往長庚醫院或機場捷運A7站，當地周邊又有華亞科技園區、郵政物流園區，且新社區開發案眾多、人口持續成長，林口交流道增設南出及北入匝道完工後，將有效紓解林口及龜山坪頂地區目前的壅塞情況；而台北至桃園的北上及南下車輛交織段，將透過立體化工程改善，可大幅改善林口交流道行車順暢度，同時降低周邊地區道路路口車輛延滯、壅塞情況。

王明鉅說，桃園市政府交通局將與新北市府交通局緊密合作，於施工期間竭盡所能做好交維計畫，降低對用路人造成的影響；此外，文化一路從林口往龜山方向，其中一個路段因機捷立柱無法拓寬，桃園市政府會與高公局持續協調瓶頸道路規劃，讓交流道改善工程更加順利。

行政院長陳建仁（左三）、桃園副市長王明鉅（右二）等人出席動土典禮。（記者黃子暘攝）

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