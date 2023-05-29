三義雲火龍節復辦 6/3 開光點睛

停辦2年，三義雲火龍節慶6月復辦。圖為以往舉辦開光點睛儀式後畫面。（資料照）

2023/05/29 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉雲火龍節曾被被客委會列為「客庄十二大節慶」之一，已經連續兩年受到武漢肺炎疫情影響停辦，如今隨著解封，三義鄉公所今年確定恢復辦理，於六月三日為雲火龍開光點睛，六月十日遶境祈福。

6/10遶境 客庄12大節慶之一

三義鄉長呂明忠表示，三義雲火龍節是苗栗客庄慶典，前二年因防疫停辦，今年復辦也會結合五穀大帝聖誕，搭配炎帝神農氏文化祭，並會在六月十日全鄉遶境祈福，舉辦盛大晚會慶祝。

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稻米是客家人主食，而三義鄉往年有不少民眾栽種稻米，所以稻稈與稻草隨處可見，昔日鄉親每於農閒時節，用稻草、稻桿、稻草繩及竹片編製成草龍，無過度裝飾，也代表客家人樸實精神。

另外，由於龍在華人文化屬於有崇高地位，當時民眾會在草龍上插香祈福保平安，也成為地方習俗。呂明忠說，因為在龍身上插著清香，一旦草龍翩翩舞動，搭配周遭香火雲煙環繞，雲火龍彷彿盤繞九重雲中，活靈活現，因此被稱為「雲火龍」。

系列活動有戲曲、繪本講座等

雲火龍舉行神龍開光點睛儀式後，在神農大帝見證下，正式賦予雲火龍神格，熱鬧節慶應此展開，系列活動今年配合炎帝神農氏文化祭，也象徵希望神威顯赫保佑農民，期間並安排客家戲曲，並且為了扎根配合相關故事舉辦客語繪本講座等，讓雲火龍節更不一樣。

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