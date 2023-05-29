防颱整備》花蓮防汛設施盤點 蘇澳漁船返港

瑪娃颱風持續向台灣東南方海面接近，花蓮市公所檢查抽水站及排水道順暢。（花蓮市公所提供）

2023/05/29 05:30

〔記者王錦義、江志雄／綜合報導〕瑪娃颱風持續向台灣接近，東部地區受颱風外圍環流影響，有發生大雨機率。花蓮縣內的河川單位及鄉鎮市公所提前防颱整備，包括盤點防汛設施、檢查設備、排水疏通形，縣府呼籲農友及早採取農作物防範措施，也請民眾檢查家中陽台、住家附近排水孔是否有雜物阻塞。

宜蘭縣部分，沿海已出現明顯風浪，蘇澳區漁會漁業電台提醒漁民注意安全，有些在外海作業的蘇澳籍漁船基於安全考量，紛紛返港避風，不少外籍漁工準備上岸放「颱風假」，等到颱風過後再隨船出海捕魚。

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九河局加速排水路清淤

第九河川局指出，已針對轄區在建工程及破堤施工案件，確認合約廠商待命，留意排水狀況，加速排水路的清淤及暢通，務必於颱風前做好準備；特別注意高寮、崙天等跨河構造物便道安全，適時啟動管制及撤離，以策安全。

淹水熱點已預布抽水機

九河局表示，水災潛勢風險區域、淹水熱點，包括吉安鄉光華村、壽豐鄉共和村、光復鄉大華村、玉里鎮大禹里及地下箱涵；歷史淹水點位如花蓮市重慶市場、吉安鄉榮光社區及海岸路、光復鄉馬太鞍部落、玉里鎮大禹里，已先預布防水擋板及抽水機，相對低漥的涵洞及地下道做好交通管制準備，避免致災。

吉安鄉公所已檢視易發生水患區域視察排水疏通情形、榮光抽水站整備試運轉，測試站內設二部抽水機及二部發電機運作等；花蓮市公所測試運轉轄區內十座抽水站，並修剪路樹、排水溝、雨水下水道及各抽水站調節池清淤，並請民眾移除擋住排水溝的花盆等障礙物。

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