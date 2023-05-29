宜縣5場端午龍舟賽 今年全部復辦

冬山鄉龍舟競渡昨天舉辦龍舟點睛及祭江祈福儀式，鄉長林峻輔（右一）登船祭江祈求平安。（冬山鄉公所提供）

2023/05/29 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉龍舟競渡昨天舉辦龍舟點睛及祭江祈福儀式，鄉長林峻輔登船祭江祈求平安。而全縣五場端午龍舟賽因武漢肺炎疫情影響停辦三年，今年將全面復辦。

宜蘭縣端午龍舟賽包括宜縣龍舟錦標賽、礁溪二龍競渡、宜蘭市龍舟錦標賽、冬山龍舟競渡、蘇澳海上龍舟競渡，連日來許多選手在隆隆鼓聲中操練集訓。

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冬山河龍舟賽 舉辦祭江祈福

其中，冬山鄉龍舟競渡昨在冬山河義成橋段辦理龍舟點睛及祭江祈福儀式，由林峻輔擔任主祭官，傳統科儀結束，安排兩隊熱身，哨聲響起，選手全力操槳，暌違三年後冬山河重現划龍舟場景，加油聲此起彼落，今年冬山鄉龍舟賽有十二隊報名，六月十日在冬山河義成橋段登場。

宜縣龍舟錦標賽訂於六月二十二及二十三日在冬山河親水公園河道舉行，有公開男子組、公開女子組、公開混合組、國中男生組、國中女生組、國中混合組、社區村里組等七個組別，合計四十五隊報名；宜蘭市龍舟錦標賽二十二日端午節當天在宜蘭河競技。

礁溪二龍競渡 現場不設裁判

也在端午節當天舉辦的礁溪鄉二龍競渡，已傳承二百多年，競賽方式獨樹一格，二龍村淇武蘭與洲仔尾兩個庄頭各自組隊參賽，選手打赤膊、採跪姿，現場不設裁判，雙方約定船頭對齊為準後敲鑼競渡，如果有一方認為起步較慢，可要求停止重新再來，直到雙方都滿意才會展開競渡。

蘇澳海上龍舟 第一漁港開划

至於蘇澳海上龍舟競度則是國內罕見漁港龍舟賽，由南方澳三座漁港輪流「作東」，今年將在南方澳南天宮前方的第一漁港開划，六月二十二日比賽時，港區將挪出空間做為賽道，適逢蘇澳黑鮪季，蘇澳鎮長李明哲歡迎大家到南方澳看龍舟、吃海鮮、賞海景、拜媽祖。

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