分享經驗 吳興國、羅麗芬、孫翠鳳6月新北開講

新北提供創作者新北市藝文中心等三處場館展示。（新北市文化局提供）

2023/05/29 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市文化基金會舉辦「府中文化沙龍講座」，規劃三場次，分享傳統藝術的傳承與創新，三場講座的主講人分別是「當代傳奇劇場」藝術總監吳興國、羅麗芬國際美容集團董事長羅麗芬、明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳，分別在六月二日、十日、十六日開講，名額有限免費報名，詳情上網「府中文化沙龍講座」查詢。

六月二日晚上七點到八點半是「品味人生的精彩好戲」，邀請吳興國分享創立當代傳奇劇場與「興傳奇青年劇場」，如何孕育京劇人才，二○二二年率領團隊進駐板橋放送所的點滴等。

請繼續往下閱讀...

六月十日下午二點到三點半是「用美麗創造財富」，由羅麗芬主講，分享突破時代限制及女性事業發展框架，從美容院學徒變成董事長，構建美容王國。

六月十六日晚上七點到八點半安排「戲曲文化讓世界更美好」，邀請孫翠鳳主講，分享她的生命經驗與故事，述說戲曲文化如何豐富生命。

文化基金會表示，三場講座的名額有限，「用美麗創造財富」在傑仕堡有氧飯店三樓演講廳舉行，另外二場均於新北市立圖書館三樓演講廳。

鼓勵創作者 展示平台助行銷

另外，許多藝術創作者經常苦於無處展出作品，新北市文化局推出二○二四年度新北市美術展覽申請，提供創作者的展示平台，申請收件到五月卅一日止，兩年內未曾在文化局申請通過展出的個人或團體都可報名，成功申請者可獲文化局協助展覽行銷宣傳、展務行政，以及至多一萬元的活動推廣經費。

文化局表示，共提供新北市藝文中心（見左圖，文化局提供）、新莊文化藝術中心及美麗永安藝文中心三處場館，各場館的調性不同，適合不同的藝術媒材與展示形式，詳情到文化局網站查詢，或到市府雲端櫃臺申辦e服務線上申辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法