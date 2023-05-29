量能緊繃 新北8千毛孩共享1寵物公園

新北市議員爭取增設寵物公園與遊具多元化，圖為中和四號寵物公園。（新北市動保處提供）

2023/05/29 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕飼養寵物的飼主愈來愈多，市區車水馬龍，寵物公園成為都市「毛寶貝」安全的放風去處，新北市議員戴湘儀質詢說，全市廿二座寵物公園雖然全國最多，但換算後約八千隻寵物犬才能共享一座公園，她爭取增設寵物公園與遊具多元化，也呼籲市府建設全國首座「貓咪專屬寵物公園」。市長侯友宜允諾評估增設。

戴湘儀說，新北市每座寵物公園的服務量能緊繃，希望市府以六千隻至七千隻寵物犬共享一座寵物公園做為改善的目標。

請繼續往下閱讀...

動保處：擬每年增1座寵物公園

侯友宜表示，新北寵物犬貓的每年登記數量，與新生兒數相近，若將其他物種一併計算，寵物數量甚至超越新生兒，新北寵物公園的服務量能及服務水準還有再改善的空間，市府會評估增設寵物公園，並建設有特色的貓咪專屬公園，也針對寵物遊具多元化一併改善，努力滿足飼主的需求。

動保處指出，將持續提供寵物設施的建議，供施作單位評估設置，希望達成每年新增一座寵物公園的目標，寵物公園的遊具數量不一，目前多以草皮鋪設，提供寵物盡情奔跑、發洩精力的空間。

動保處統計，犬隻前年、去年登記均數各約一萬三千隻，貓隻數量呈現漲幅，前年新增一萬五千多隻，去年新增一萬八千多隻，新北市目前登記的狗狗共十七萬八千多隻，貓咪共有十二萬二千多隻。

認養大型犬 每隻補助3千元保費

另外，從五月起，農委會與新北市府動物保護防疫處合作，推出「認養寵物送保險」專案，民眾只要認養三十五公斤以上的大型犬、收容二年以上犬隻等資格，可獲得首年寵物保險費每隻三千元補助，協助毛寶貝早日有溫暖的新家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法