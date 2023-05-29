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    台中》山城區機動班6/1 成軍 人力調派惹議

    中市環保局將於六月一日成立「山城區機動班」，傳出清潔人員調度惹議。（資料照）

    中市環保局將於六月一日成立「山城區機動班」，傳出清潔人員調度惹議。（資料照）

    2023/05/29 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市環保局將於六月一日成立「山城區機動班」，東勢、新社及石岡區清潔隊共有十人要被調出，被投訴原本應是「後進先出」，卻被質疑淪為清潔隊長整肅不喜歡的人，流於不公；環保局長陳宏益表示，山城區清潔隊員較多，因豐原區清潔隊勤務比較吃重，才成立山城區機動班，調派山城區清潔隊員支援，尊重清潔隊長的管理調派，並無「後進先出」規定，會再加強溝通。

    從東勢、石岡、新社清潔隊調人

    環保局要在六月一日成立山城區機動班，設置地點卻在豐原區清潔隊，質疑既然是山城區機動班就該設在東勢、石岡、新社之間，怎麼會要人員跑到豐原去呢？而且東勢調出五人、新社三人、石岡清潔隊兩人，一共十人要去豐原工作，太不合乎常理；另，依據五月十六日清潔科會議紀錄，調派人員應由「過調人員」優先支援，即「後進先出」，投訴者認為，結果卻變成區隊幹部修理他們不喜歡的隊員，不當調動其工作地點，建議山城區機動班應設在山城中心點東勢區清潔隊，而非變相從山城將人調去豐原工作，本末倒置，欺負山城的子弟。

    環保局：豐原勤務較重 才重新調度

    環保局長陳宏益表示，縣市合併後清潔隊由環保局統一招考，許多山城區民眾考上清潔隊後分發到屯區等地，想就近「回家」工作，環保局也儘量協助，但豐原區勤務向來比較重，才藉此成立「山城區機動班」，借調山城清潔隊員支援豐原。

    借調員打卡完 再由專車載至豐原

    陳宏益指出，「山城區機動班」雖設在豐原區清潔隊，但借調的清潔隊人員仍在原來的清潔隊打卡上班，每天由車子載到豐原區清潔隊協助，並未規定由「後進先出」，而是尊重清潔隊長的管理調派，可能有些資深清潔隊員不願被調派而出現反彈聲浪，環保局將加強溝通。

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