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    解散72年 鳳鳴社復社走唱老街

    鳳鳴社成員跟著傳承百年的「天子門生」彩牌（隊伍最前），以徒步走唱方式在府城歷史街區巡禮。 （記者王姝琇攝）

    鳳鳴社成員跟著傳承百年的「天子門生」彩牌（隊伍最前），以徒步走唱方式在府城歷史街區巡禮。 （記者王姝琇攝）

    2023/05/29 05:30

    〔記者蔡文居、王姝琇／台南報導〕曾是府城知名的南管音樂社團「鳳鳴社」，在解散七十二年後，昨天重新開館，特別舉辦盛大的「與神同行」復社演出，走唱台南老街及各公廟，讓文化回到公廟，也讓南管太平歌在常民文化中，繼續傳唱下去。

    鳳鳴社「太平歌」屬南管音樂，為昔日府城大銃街元和宮四大軒社之一，十七二年前團長王生過世後即解散，王生的曾孫王國清近十年為復社積極奔走，幸得「古意唸歌團」團長羅士哲居間促成，去年八月在商滿生紀念館負責人商毓芳的策劃下開始在「商滿生紀念館」啟動復社練習，學員涵括不同世代，成就府城特有的城市樂音與人文風景。

    商毓芳說，鳳鳴社能夠復活，無疑是真實的台灣文藝復興。今天只是個起點，未來鳳鳴社會持續「與神同行」的走唱策展行動，希望將「府城文化唱回來」。元和宮主委王炳元表示，元和宮也將再度為「鳳鳴社」掛牌並全力支持。

    王國清帶領社員出發走唱，進行府城歷史街區巡禮，經由新美街，沿途參拜開基武廟、大天后宮、祀典武廟、大士殿、忠澤堂、開基天后宮，前往大銃街元和宮，下午再到推動「大廟興學」的海尾朝皇宮交流。王國清說，太平歌是古典南管音樂變調之一，希望鳳鳴社能持續傳唱。

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