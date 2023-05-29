高雄永安推土地使用規劃 解編有望

永安是全台石斑養殖重鎮，年產量逾萬噸。（高市府提供）

2023/05/29 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼美濃、六龜之後，高市府將啟動永安鄉村地區整體規劃作業，盼藉此訂出適合地方的土地使用方案，強化道路或公用設施；當地居民期待部分土地適度鬆綁或解編，為永安增加更多機會。

都發局說明，包括美濃、六龜、永安、大樹、內門、那瑪夏、茂林、桃源等八行政區大部分土地，早期多屬非都市區域，土地使用不如都市計畫區嚴謹。

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內政部全國國土計畫將「推動鄉村地區整體規劃，形塑鄉村特色風貌」作發展目標，整合相關部門政策資源投入公共建設，從生活、生產、生態等面向改善環境；目前美濃由營建署辦理中、六龜於去年初辦理規劃作業，去年底市府又持續爭取到內政部三百萬元補助，正辦理永安鄉村地區整體規劃作業。

永安為台灣石斑養殖重地，養殖區約四五○公頃、年產量上萬公噸，但區內土地大部分為魚塭跟農路，在道路系統、公園設施、建商用地等空間規劃上，都不如都市計畫區用地嚴謹，有些土地則受限法令、難以開發使用。

都發局將根據人口、居住、產業、交通、公共設施及土地利用等基本資料作分析，並透過工作坊與座談會蒐集基層意見，與民眾一起討論出適合地方的土地用途，例如強化路網、闢建綠地公園等。

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