梅花鹿出沒熱點 墾管處籲減速慢行

墾丁梅花鹿歷年關注事故

2023/05/29 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春半島梅花鹿野外族群數量居高不下，與人發生衝撞事件頻傳，墾丁國家公園內昨凌晨發生機車騎士撞上梅花鹿導致人鹿雙亡車禍，雖然墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）對此類事故投保意外險，但死者謝姓男子為酒駕肇事，理賠仍有變數。

這起機車撞梅花鹿的車禍發生在昨凌晨四時左右，二十歲的謝男參加完廟會後，先騎機車回社頂家中休息並小酌，然後又出門找朋友，卻在行經公園路時，撞上從路邊竄出的梅花鹿。

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梅花鹿遭撞後當場慘死路邊，謝男也被噴飛受創嚴重，因凌晨時段無人經過，謝男隔了一段時間才被發現送醫，仍因傷重不治，經警方委託醫院抽血換算呼氣酒精濃度達○．五七毫克。

遭鹿撞擊傷亡 最高理賠6百萬元

墾管處表示，若在墾丁國家公園區因梅花鹿碰撞意外造成損傷，該處有提供民眾公共意外責任保險，請民眾備齊報案單、相關紀錄影像、身分證件、駕照、行照及受損情形等事證，交由該處向保險公司申請理賠，理賠額度每一個人身體傷亡最高六百萬元，財損五百萬元。

梅花鹿在夜間、清晨 最容易出沒

墾管處指出，該處梅花鹿出沒的熱點均設立警示牌提醒民眾注意，尤其在夜間及清晨最容易出沒，請駕車民眾務必減速慢行，該處也將協助謝男家屬處理保險理賠相關事宜。

墾丁首起人鹿雙亡意外事件

墾丁地區人與鹿的衝突案件以車輛財損、鹿受傷居多，當地上一次因梅花鹿衝撞導致人員受傷事件，要追溯到二○一五年，社頂地區一隻長角公梅花鹿被流浪犬追趕逃竄，撞擊一名前來遊憩的國中生後摔倒，造成國中生全身擦挫傷，昨天發生的人、鹿車禍，則是首起人、鹿雙亡的交通事故。

墾丁國家公園設立許多小心梅花鹿的告示 。（記者蔡宗憲攝）

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