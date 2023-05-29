池上大坡池木棧道待修 缺料延工期

大坡池環湖北側木棧道不堪強震歪斜，至今未見修復，民怨池上鄉公所不作為。（讀者提供）

2023/05/29 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕去年九一七、九一八連續強震，造成台東縣池上鄉大坡池環湖北側木棧道歪斜，加上多處木棧道老舊破損，時間稍縱即逝，至今未見修復，遊客抱怨鄉公所無作為，罔顧遊客安全，有損在地十大打卡景點美譽；建設課長黃俊豪表示，大坡池環潭木棧道維修工程因缺料拖延，直到上個月才發包、近日動工，預定八、九月間完竣。

大坡池又名池上大埤（陂），主要的水源是來自新武呂溪伏流以及人工水圳灌溉附近水田後的溢流水，池水則由排水口向北流出，成為秀姑巒溪源頭之一。大坡池自然生態豐富多元，更是擁有許多物種的珍貴濕地，周圍有許多獨特的植物生長，也常常吸引特殊鳥類或動物來此棲息定居。

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在每年七、八月時，大坡池都會舉辦大型的「竹筏季」活動，每週末也會安排竹筏體驗，是相當富有古意和樂趣的遊湖方式。遊客乘著竹筏在湖上悠然自得的欣賞美麗風光，穿梭在一片片荷葉中間，彷彿有種時光倒流的感覺。

鄉公所利用週休二日舉辦「竹筏划很大」競賽，大坡池畔滿是人潮，但有遊客發現部分環湖木棧道竟已破損歪斜，對於四處奔跑的孩童而言，埋下了不可預設的危機。

黃俊豪表示，去年九一八地震後，池上鄉共有廿九處受損案，中央核補維修費六五二○萬元，其中廿七案已完成，但大坡池環湖木棧道維修工程因缺料而拖延。環湖木棧道北側從過拱橋後約有二四○公尺木棧道、兩項工程需維修，專家學者現勘後，認為符合生態需求，木棧道工料應採用鐵木，但鐵木缺料、價格高，直到上個月才完成發包，近日即可動工。

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