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    瑪娃轉中颱 最快今發海警

    颱風瑪娃的腳步逼近，雲腳長了毛，昨天上山踏青的民眾欣賞風雨前的美景。 （記者田裕華攝）

    颱風瑪娃的腳步逼近，雲腳長了毛，昨天上山踏青的民眾欣賞風雨前的美景。 （記者田裕華攝）

    2023/05/29 05:30

    東半部、大台北、恆春半島有雨

    〔記者陳心瑜／台北報導〕颱風「瑪娃」持續影響到週末！瑪娃昨減弱為中颱並接近台灣東南部外海，今（廿九日）將北轉並沿東部外海「慢慢繞、緩慢移動」北上，東半部、大台北、恆春半島有雨，不排除今午後發布海上颱風警報、陸警機率相對低。外圍雲系今天起影響至週五，北北基桃和宜花東有雨。

    中央氣象局預報員廖經翔表示，預估中颱瑪娃今天上午八點約在鵝鑾鼻東南東方六六○公里海面，以時速十一公里緩慢朝西北方向移動。週二至週五於台灣東方海面緩步往北，外圍環流影響台灣天氣至週五。

    沿海強陣風九至十級

    廖經翔說明，瑪娃外圍雲系今天起影響台灣，不過沿海已經出現長浪，昨觀測到台東沿海五．九米浪最高，提醒「浪會越來越高」，民眾要避免海邊活動。內陸昨晚出現強陣風，今日上午起，台中以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門，將有九至十級強陣風。

    廖經翔指出，最快今天午後發布海上颱風警報，警戒範圍為巴士海峽及東半部海域，預估週五晚至週六晨才解除。

    今天外圍雲系開始移入帶來水氣，降雨東、西半部有別，東半部、大台北、恆春半島有局部陣雨，南部地區跟中部山區午後局部雷陣雨。新竹以南高溫炎熱，受颱風外圍環流沉降影響，可能有局部三十六度以上高溫。

    外圍環流影響至週五

    週二起至週五外圍環流影響，北北基桃、宜花東等七縣市有雨，宜花有局部大雨發生機率，北部及台東地區有短暫陣雨。桃園以南為多雲到晴且高溫炎熱，午後南部地區及全台山區有局部短暫雷陣雨。

    預估週五晚至週六晨才會解除海警。週六至下週日颱風漸漸遠離、降雨趨緩，只剩北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中南部地區多雲到晴、午後局部雷陣雨。

    一週天氣預報

    一週天氣預報

    瑪娃颱風路徑潛勢圖

    瑪娃颱風路徑潛勢圖

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