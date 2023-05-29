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    政府助弱勢童存錢 開戶率達63％

    蔡英文總統（右一）2018年在總統府簽署「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，已開立帳戶的家長也帶著孩子參與儀式，蔡總統與小朋友互動熱絡。（資料照，記者羅沛德攝）

    蔡英文總統（右一）2018年在總統府簽署「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，已開立帳戶的家長也帶著孩子參與儀式，蔡總統與小朋友互動熱絡。（資料照，記者羅沛德攝）

    2023/05/29 05:30

    2017年開辦兒少教育發展帳戶

    〔記者林惠琴／台北報導〕為了協助民眾脫貧，給魚很重要，給釣竿更是關鍵。蔡政府二○一七年六月起開辦兒童及少年未來教育與發展帳戶，由家長與政府一起為低收、中低收入戶等弱勢兒童存錢，去年底帳戶開戶率已達六十％，今年四月底更成長至六十三％，有兩萬八三七二人開戶，儲金累計突破十六億元。

    2.8萬人開戶 儲金突破16億

    兒少教育發展帳戶目標協助經濟弱勢兒少累積資產，未來有機會接受高等教育及提升就業能力，進而有更好的生涯發展。二○一六年元旦以後出生的低收、中低收入戶兒童或由政府安置滿兩年的失依兒少，皆可申請開戶，家長或法定代理人依擇定金額，每月為孩子存款五百元、一千元或一二五○元，政府也會以一比一方式共同儲蓄。

    除了有例外情形，孩子未滿十八歲前，不得提領，因此等孩子成年時，就有一筆錢可以用於就學、就業、職訓或創業。

    衛福部統計，開辦首年、二○一七年底帳戶開戶率卅一％、儲金四七六二萬元。今年截至四月底，符合開戶四萬五二五八人，申請開戶已達六十三％，儲金累計十六億八五一七萬元。

    社會救助及社工司長蘇昭如指出，若發現三個月以上未存入儲金，社工會聯絡了解家庭有無難處，每年十一月也有補存機制，將持續透過經驗分享與交流促進各縣市推廣，期盼協助更多家庭。

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