國道11處易塞 國五估中午堵到深夜

初七國道疏導措施與易壅塞路段

2023/01/28 05:30

〔記者丁奕、江志雄／綜合報導〕今日初七已經是春節連假尾聲，高公局預計今日車流量與平常例假日差不多，預判今日國道有十一處重點壅塞路段，建議南向用路人於下午時段出發，北向用路人於上午時段出發。

高公局交管組科長莊國欽表示，今日車流量預計較前幾日少，與平常的假日車流量差不多。國道以北向車流為主，易壅塞路段類似平常的週日，但也預估將有單日往返的旅遊旅次，因此南下將有零星路段壅塞。

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高公局預估，今國道交通量為一○○百萬車公里，為平日年平均的一‧一倍，其中北向交通量可達五十五百萬車公里，為平日年平均的一‧三倍。

高公局預判今日重點壅塞路段，將出現在國一南向楊梅—新竹、彰化系統—埔鹽系統，北向西螺—埔鹽系統、苗栗—湖口、圓山—大華系統；國三南向土城—關西、快官—霧峰，北向竹山—中興、關西—大溪；國五南向南港系統—頭城，北向宜蘭—坪林等路段。

省道部分北返車潮估自上午九點後湧現，公路總局預測，車流主要集中於東西部縱貫線主要幹道上，包含台六十一線香山到鳳鼻北向、竹南路段北向、台九線南迴公路北向等路段。

昨日除西部國道多處路段壅塞外，國五北向宜蘭至坪林路段，自上午九點就車多擁擠，一直塞到今日凌晨一點才緩解。警方預估今天上午十一點起雪隧南口北上會車多壅塞，同樣可能塞到深夜才能紓解。

避開國五 改駛台二、台九線

雪隧在尖峰時段最長回堵六．五公里，今、明二天下午三點到晚間八點，蘇澳到頭城北上入口實施高乘載管制，警方提醒用路人養足精神再上路，請勿疲勞駕駛。用路人也可改駛台二線及台九線替代道路，避開雪隧壅塞路段。

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