校正回歸確診破2萬例 較上週增35％

春節期間每日確診人數變化

2023/01/28 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕昨大年初六，中央流行疫情指揮中心公布最新數據，武漢肺炎本土新增二萬四一○九例，是春節初一起連續五天低於二萬例以來，首度回升，較上週五多六二四○例，增加約卅四．九％，研判應屬春節假期病例「校正回歸」與親友交流感染增量，但近五日週期統計仍較連假前少六千多例，估需再觀察一至二週評估疫情是否穩定，至於室內口罩解封時程仍待討論。

初一起連5天低於2萬例

指揮中心表示，昨日新增二萬四一○九例本土病例，新北市四九一○例，桃園市二七七八例，高雄市二七六八例，台中市二七一○例，台北市二四二五例，台南市一九四七例，彰化縣一○三一例，其餘縣市不足千例。新增二四一例境外移入個案。

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昨本土新增病例數較上週五多六二四○例，增加約卅四．九％，再觀看春節疫情趨勢，初一開始跌破二萬例達五天，直到昨天初六再度升破二萬例、達二．四萬多例。

指揮中心發言人莊人祥分析，此數據反映春節期間初一到初三較少通報，初四起醫療院所陸續恢復看診，民眾開始採檢通報等，也不排除春節民眾交流使感染數增加，不過近期五天個案數（廿三到廿七日）約八萬四千多例，比前一週期（十六到廿日）的九萬一千多例還少，未來要持續觀察疫情變化一到二週，若疫情可持續穩定，室內口罩解封將擇期公布，時間尚待討論。

昨日新增四十四例中重症，以及十五例死亡。特殊死亡個案中，有兩例為廿多歲女性，皆長期臥床，有慢性疾病或先天性疾病，其中一女未接種疫苗，廿日家中昏迷急診，篩檢陽性確診，急救無效同日死亡；另一女接種三劑疫苗，十六日咳嗽、流鼻水並快篩陽性，廿三日家中昏迷無生命徵象。

中國直航班機唾液PCR 延長至2/6

為因應中國疫情，指揮中心針對中國直航班機與金馬地區民眾春節交通專案，來台旅客均需執行唾液PCR檢測，該措施從原定一月底延長至二月六日，而自中國啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有啟程地搭機前四十八小時內PCR檢驗（陰性）報告或廿四小時內抗原快篩檢驗（陰性）報告，亦延長至二月六日（表定航班抵台時間）。

截至目前國內累計九四二萬八四八六例確診。

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