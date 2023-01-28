低溫下探5℃ 30日才回暖

寒流來襲，中央氣象局針對全台所有縣市發布低溫特報，提醒民眾外出要注意保暖。 （記者陳志曲攝）

2023/01/28 05:30

全台低溫特報 沿海風勢強勁 新竹到嘉義體感僅約2、3度

〔記者丁奕、江志雄／綜合報導〕今晨寒流持續壟罩全台，中央氣象局已針對全台所有縣市發布低溫特報。氣象局預報員張承傳表示，受輻射冷卻影響，全台最低溫下探五度，今晨在中部最低溫約七度，北部約八度、南部約九度、東部十度，沿海空曠等局部地區會再低兩度左右，預計這波低溫將影響兩天，至卅日上班日才會回溫。

請繼續往下閱讀...

氣象局對全台廿二縣市發布低溫特報，高雄、屏東、台東為黃色燈號有十度以下氣溫發生機率；其餘縣市皆為橙色燈號，其中新竹市、彰化、花蓮、澎湖、金門有持續十度或以下氣溫發生機率；連江縣有持續六度左右或以下氣溫發生的機率，其餘縣市皆有六度以下氣溫發生機率。

張承傳提醒，本次寒流雖較初三的寒流強度略低，但今晨體感溫度仍較低，新竹到嘉義一帶體感溫度僅約兩、三度，與沿海一帶的風力強勁有關，預計明天風力才會減弱。

太平山下冰霰 處處見霧淞

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨天持續降下冰霰，地面宛如灑下白色糖粉，處處可見霧淞美景，今、明二天將視園區道路結冰狀況，機動性延後開園。相關資訊可洽入口售票站，電話：03-9809619。入園即時車輛數可上太平山官網查詢，網址：https: //tps.forest.gov.tw。

陸上強風特報 11級強陣風

氣象局因應東北風明顯偏強，發布陸上強風特報，苗栗至台南、北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有九至十一級強陣風；高雄、北部地區、台東沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。

乾冷至下週三 日夜溫差大

張承傳指出，今起水氣減少，僅剩基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島迎風面有降雨，較乾的天氣會維持到下週三。明晨依舊寒冷，但比今晨略暖一些，中部以北約九度，南部約十一度，局部地區也會再低兩度左右。

寒流將一路持續至連假結束，張承傳指出，下週一起白天寒流減弱，氣溫將逐漸回升，下週一北部可回至十七至廿度，中南部回到廿三至廿五度，下週二北部可回至廿一至廿四度，中南部則是廿六至廿九度，但這兩天的清晨仍有十、十一度的低溫，日夜溫差較大，民眾要留意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法