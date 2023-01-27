國道13路段易壅塞 今北向最好上午出發 南向下午啟程

崇德進蘇花大塞車。（記者花孟璟攝）

2023/01/27 05:30

〔記者丁奕、江志雄、花孟璟／綜合報導〕長達十天的春節連假逐漸邁入尾聲，昨天宜花均湧現北返車潮。今天初六國道預估同時有北返與旅遊車潮，高公局預判十三處易壅塞路段，建議南下用路人下午出發，北向用路人上午出發。

此外，公路總局研判今各觀光景點會有大量出遊車潮，預計下午台六十一線香山到鳳鼻北向、竹南路段北向、台九線南迴公路北向車多壅塞，台六十一線鳳鼻至香山路段今將全日封閉部分橫向路口。另台九線蘇花路廊北向部分，也將時段性管制廿一噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩。

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高公局預估，今天國道交通量為一一五百萬車公里，為平日年平均的一．三倍；北向交通量可達六十五百萬車公里，為平日年平均的一．五倍。

高公局說明，今國道相關疏導措施包含：下午三時至晚間八時國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口實施高乘載管制，全線單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、凌晨零時至五時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今國道重點壅塞路段為國道南下的國一楊梅—新竹、彰化—埔鹽、國三土城—關西、快官—霧峰、國五南港—頭城路段；國道北上的國一西螺—埔鹽、南屯—后里、苗栗—湖口、圓山—大華系統、國三竹山—中興、草屯—霧峰、關西—大溪、國五宜蘭—坪林路段。

昨天國道以北返車潮為主，從早上九點開始湧現，造成部分路段壅塞，其中國道五號宜蘭—坪林路段車流量大，雪隧十一點已回堵五公里，塞車預計今日凌晨兩時才能紓解。蘇花路廊自早上十點起也出現北上車潮，花蓮崇德進入蘇花公路路段的漏斗狀入口，中午時速只剩十公里，預估車多情形將持續至今天凌晨。

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