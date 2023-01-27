《污染物變幸運禮》 火山浮石 成了回贈日本的福石

運用巧思，基隆市政府產業發展處將火山浮石做成各式紀念品和創作品。（記者盧賢秀攝）

2023/01/27 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕日本火山浮石漂到基隆北海岸，成為漁民的惡夢，基隆市產業發展處人員將浮石清洗後，種植多肉植物盆栽、裝成小瓶「福石」，甚至研發成最近流行的擴香石禮盒，送給台硫盃國際帆船賽日本宮古島執行長渡真利將博等人，他們驚訝表示，沒想到在台灣能夠收到日本的火山「福石」。

日本小笠原群島海底火山二○二一年八月噴發，浮石隨洋流、季風漂流了二千公里來到台灣北部港口，船隻引擎若吸入浮石會過熱受損，一度影響漁港內船隻出海作業。

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這些浮石至今持續漂流海面港口，基隆市各漁港已打撈了近百噸的火山浮石。但堆置在海口也不是辦法，由於經過檢驗，這些浮石沒有重金屬或有害物質，因此產發處人員將浮石清篩洗曝曬後，依不同尺寸有不同用途。比如裝入種植多肉植物的小瓶，並以浮石和「福石」同音，有浮（福）至心靈、石（時）來運轉的意義來取名。

此外，他們將浮石在苗圃鋪設生態步道，具有質地輕、透水性佳，增加防滑、自然及美觀效果，也提供給學校、社區做造景。

近來流行擴香石，利用石頭上的微細小孔吸附精油，只要濕度高於環境，香味就會散發出來。火山石也很適合做為擴香石，產發處人員利用天然浮石與石膏混合，填入馬口鐵盒做成擴香盒，加入香氛精油，就是非常有質感的文青小物。

台灣和日本的宮古島、石垣島往年都有辦台硫盃國際帆船賽，受疫情影響停辦三年，日本宮古島代表執行長渡利真將博去年底代表日本來台籌備重辦國際賽事，產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀送上浮石禮盒，他很意外來台灣還能收到來自日本的「特別禮物」。

蔡馥嚀表示，過年後將舉辦海洋體驗課程，讓國小學生參與浮石再生創作，同時解說火山浮石的生成，以及海洋垃圾、塑膠微粒對環境嚴重性等環境教育，讓孩子更加了解海洋生態。

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